|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:05
Investor_K написав: Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. prodigy -5
20. fox767676 -15
21. Hotab -29
Приєднався до спілкування Господар Вельзевула
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Козак-характерник +1
4. UA +1
5. yama +1
6. Бетон +1
7. anduzenko 0
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Vadim_ 0
12. Успіх 0
13. sergey_stasyuk555 0
14. Господар Вельзевула 0
15. The_Rebel – 0
16. Мизантрóп – 0
17. Shaman 0
18. Faceless -1
19. unicdima -1
20. sergey_sryvkin -1
21. prodigy -5
22. fox767676 -18
23. Hotab -31
Приєдналися до спілкування The_Rebel та Мизантрóп
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:09
Investor_K написав: Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Козак-характерник +1
4. UA +1
5. yama +1
6. Бетон +1
7. anduzenko 0
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Vadim_ 0
12. Успіх 0
13. sergey_stasyuk555 0
14. Господар Вельзевула 0
15. The_Rebel – 0
16. Мизантрóп – 0
17. Shaman 0
18. Faceless -1
19. unicdima -1
20. sergey_sryvkin -1
21. prodigy -5
22. fox767676 -18
23. Hotab -31
Приєдналися до спілкування The_Rebel та Мизантрóп
но до Hotab им ещё очень далеко
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:19
maniachello написав:
но до Hotab им ещё очень далеко
Навряд чи вони захочуть отримати прокляття від старого за безпідставні образи.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:23
Investor_K написав:
Навряд чи вони захочуть отримати прокляття від старого за безпідставні образи.
Та й ця людина може ще до НР все виправити. 35 похвальних постів - і статус переможця. Кожня людина є творцем власного щастя/нещастя.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:29
Що це за гойдалки на міжбанку?
Вверх-вниз-вверх.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:38
Investor_K написав:
Що це за гойдалки на міжбанку?
Вверх-вниз-вверх.
Молодой папаша говорит утром жене:
— Ты слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко храпел!
— Не волнуйся, это памперсы, которые дышат.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9200
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21714 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:36
На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.
Може й собі куди піти?
Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44
Investor_K написав:
На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?
Это лишит Вас основного развлечения - на форумах с дилетантами станет скучно 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9200
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21714 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:51
Investor_K написав:
На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.
Може й собі куди піти?
Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?
вам шашечки чи їхати? якщо їхати, так давайте вчитися прям тут на форумі, не відходячи від каси
в освіті багато загального - гадаю вам вже то не треба, вас цікавить головне
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11154
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:12
А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|