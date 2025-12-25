|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:32
Investor_K написав:
А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?
а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче
я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі
Shaman
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
2
4
5
Додано: Чет 25 гру, 2025 06:32
Shaman написав: Investor_K написав:
А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?
а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче
я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі
А на лабораторних роботах що робили?
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:49
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26
Приєднався до спілкування Господар Вельзевула
Приєдналися до спілкування The_Rebel та Мизантрóп
Зміни у шамана та барабашова
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:42
Я недоволен своим вторым местом в списке
Сибарит это конечно сила, мощь и опыт, но в Кончу-Заспу я с братвой(троещинской) вас заносить буду, а не он.
И портрет в виде цезаря как у Пшонки сам нарисую.
Кисточкой из волос тела с-нэтымвос
барабашов
- Повідомлень: 5549
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:45
барабашов написав:
Я недоволен своим вторым местом в списке
Сибарит это конечно сила, мощь и опыт, но в Кончу-Заспу я с братвой(троещинской) вас заносить буду, а не он.
И портрет в виде цезаря как у Пшонки сам нарисую.
Кисточкой из волос тела с-нэтымвос
Все у Ваших руках. Пишіть
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:50
Було б непогано, якби Ви погодилися творити добро на добровільних засадах
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:53
Investor_K написав:
Було б непогано, якби Ви погодилися творити добро на добровільних засадах
як тільки подаруєте людям вогонь (депозити) - так відразу побачите добровольців
Shaman
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:35
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?
а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче
я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі
А на лабораторних роботах що робили?
Чи ви за гроші відкуплялися?
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:54
Investor_K написав:
На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.
Може й собі куди піти?
Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?
Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?
Investor_K
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
