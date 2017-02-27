RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тримати в цих умовах курс як на мене - не найкраща ідея, й головне - навіщо?..


НБУ не тримає курс, ринок сам його регулює
Одеса опт сьогодні 42,10-42,30
минулого тижня 42,35-42,50

банки вже тиждень пропонують зелений по 42,30(пивень),
42,27 райфайзен

за рік що ми бачимо?
минулого року у січні здавав долар три рази (десь 3500 загалом)
по курсу 42,45-42,50

далі маленьки суми на "хліб" 300-500
в березні 41,60
на пасху 41,10

на мій погляд -курс стабільний(можна трохи погратися в ОВДП чи грн.депо)
це краще ніж матрац чи валютні ОВДП під 4,15-4,30%
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс доллара на межбанке
Торги открыты

25 декабря
Валюта Покупка Продажа
USD
41,07 41,12
-1.00 -1.00

EUR
48,364 48,4105
-1.21 -1.21

Источник: Minfin.com.ua

Перепрошую, а хтось може підказати що це на міжбанку?
Ци це мінфін глючить?
coulthard
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:35
Ой+

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  coulthard написав:Перепрошую, а хтось може підказати що це на міжбанку?

Напевно, хтось був чемний і заслужив на подарунок :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:21
Василь-Рівне

Та от так і робив і нічого не виходило але дякую що виправили
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:56
emeta

не будет, видать качелей под новый год таки
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10
Shaman

  emeta написав:не будет, видать качелей под новый год таки

"вес взят" - понад 900 ярдів грн ліквідності в банківській системі. рекорд.

подивимось 8)
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:59
Shaman

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...

схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?.. :D настав час чар від НБУ...
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:54
Shaman

  Shaman написав:а minfin, щоб двічі не вставати, відразу показав 41.07. bloomberg поки лише 41,95 світить...

схоже на Різдвяні подарунки - цікаво лише кому?.. :D настав час чар від НБУ...

що, хтось 9 пропустив в звітах? по сраці надавали? :lol:

вийшли на рівно 42 - комусь ця цифра подобається 8)

31 грудня працює міжбанк. з одного боку, залишилося дуже мало часу до кінця. з іншого боку НБУ це полюбляє - ніхто не очікує, а тут несподіванка :lol:
