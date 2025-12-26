RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:54

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Маниакальное навязывание полюбить :?
ЗА ШО ?

Неправильно.
Правильно - почути обʼєктивну позитивну оцінку.

чого і коли?

Того і тоді
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:22

  Investor_K написав:Того і тоді

дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:26

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Того і тоді

дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз

Пропоную Вам спочатку навчитися з набору слів утворювати речення. Речення утворюється з граматичної основи (підмета і присудка, що є його смисловим і граматичним ядром), а також може включати другорядні члени речення, які розширюють зміст, і все це поєднується в завершену думку з певним інтонаційним забарвленням.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:33

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Того і тоді

дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз

Пропоную Вам спочатку навчитися з набору слів утворювати речення. Речення утворюється з граматичної основи (підмета і присудка, що є його смисловим і граматичним ядром), а також може включати другорядні члени речення, які розширюють зміст, і все це поєднується в завершену думку з певним інтонаційним забарвленням.

У мене е помилки граматичьні в повідомленнях? чі ваш міхур вже нема кому надувати ?
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:35

E помилки. І багато. І не тільки граматичЬні
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:41

Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:45

  Investor_K написав:Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.

саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
п.с. если такой умній расскажите про завтра,смаг'те?, отож :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:47

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.

саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину

То не слово. То речовини, які ви вживаєте. Повірте мені як досвідченому паталогоанатому.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:48

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.

саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину

То не слово. То речовини, які ви вживаєте. Повірте мені як досвідченому паталогоанатому.

холява ?
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:51

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.

саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
п.с. если такой умній расскажите про завтра,смаг'те?, отож :mrgreen:

Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
