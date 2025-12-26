RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:56

Вадиме, якщо ви вважаєте, що я розумний то пишіть про це. Вам будуть +. Можна навіть у перервах між блюванням. Це ОК для Вас.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:59

  Investor_K написав:Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.


Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:07

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.


Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.

трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:19

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.


Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.

найстрашніше - це чорт хотаб. Його навіть Вадимибоіться
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:38

  Investor_K написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.


Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.

найстрашніше - це чорт хотаб. Його навіть Вадимибоіться

он мне пихуй, вибачаюсь , несмотря на всю любовь до інших , і забанить
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:41

  Vadim_ написав:трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...


Когда подниматься на Маяк будете со стороны Бедбоя, будьте осторожны на лестнице..
Скользко.
Завтра не собирались туда? Света не будет с 10 до 17.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:48

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...


Когда подниматься на Маяк будете со стороны Бедбоя, будьте осторожны на лестнице..
Скользко.
Завтра не собирались туда? Света не будет с 10 до 17.

причем тут я к этим мансам? напишите Гене или ...
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:55

  Vadim_ написав:причем тут я к этим мансам? напишите Гене или ...


Хорошо. Напишу.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:05

А де похвала на честь старого?
Investor_K
