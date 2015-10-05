Форуми / Все про гроші: інші

Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless про его использование А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите

С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке. Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна

Чим саме тут хвастати не знаю

Faceless

Додано: Чет 25 гру, 2025 19:37 Faceless написав: Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна

Чім саме тут хвастати не знаю

Такова наша психология. Все рациональное скучно и не даёт повода для хвастовства, которое само по себе нерационально.

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю

Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9203 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6509 раз. Подякували: 21715 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 21:24 Faceless написав: Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.



По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.



Wirująświatła

Повідомлень: 31134 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 23:43 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Faceless написав: Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.



По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.



На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии. из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии. Заробітками?

Faceless

Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:47 Faceless написав: простіше ПІБ засвітити:)

новые поколеня гораздо более открытые.

Wirująświatła

Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:51 Нейродевелопментальные расстройства

### Исследование связей между детскими нейродевелопментальными расстройствами и подростковыми депрессиями



Нейродевелопментальные расстройства (NDD) в детстве, такие как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), расстройства аутистического спектра (РАС), нарушения обучения и другие, часто ассоциируются с повышенным риском развития депрессии в подростковом возрасте (10–19 лет). Это связано с биологическими, социальными и психологическими факторами: нарушения в развитии мозга (например, в фронтопариетальных сетях) создают уязвимость, которая усиливается стрессорами, такими как проблемы в школе, отношениях с сверстниками или семейные конфликты. Ниже обзор ключевых исследований на основе недавних публикаций (2019–2025 гг.), подтверждающих эту связь. Я опираюсь на лонгитюдные (продольные) исследования, которые отслеживают детей на протяжении лет, чтобы выявить причинно-следственные связи.



#### 1. **Роль раздражительности как медиатора (2019)**

В исследовании на основе британской когорты (ALSPAC, более 5000 детей) показано, что дети с NDD (например, СДВГ, дислексия, аутизм) имеют в 2–3 раза выше риск депрессии в подростковом возрасте по сравнению с нормотипичными сверстниками. Методы: Анализ данных от 7 до 14 лет, с использованием опросников (SDQ для NDD, SMFQ для депрессии) и регрессионных моделей. Результаты: Раздражительность в детстве объясняет до 30–40% связи — дети с NDD чаще проявляют раздражительность, что приводит к социальным конфликтам и, в итоге, к депрессивным симптомам. Вывод: Раннее вмешательство в раздражительность (например, поведенческая терапия) может снизить риск депрессии.



#### 2. **Медиаторы: Отношения со сверстниками и академические успехи (2020)**

Лонгитюдное исследование (ALSPAC, 2950 участников) фокусировалось на СДВГ в 7,5 лет и депрессии в 17,5 лет. Методы: Материнские отчёты (DAWBA для СДВГ), самоотчёты подростков (SMFQ для депрессии), медиационный анализ с корректировкой на СЭС, пол и эмоциональные проблемы. Результаты: Симптомы СДВГ повышают риск депрессии (OR = 1.27), но это частично опосредовано проблемами с peers (14,7% эффекта) и низкими академическими результатами (20,1% эффекта). Даже после исключения виктимизации (буллинг), peer-проблемы остаются значимыми (12,5%). Импликации: Школьные программы по социализации и академической поддержке для детей с СДВГ могут предотвратить депрессию.



#### 3. **Сети нейродевелопментальных черт и депрессивных симптомов (2023)**

В крупном исследовании (ABCD Study, ~5000 подростков) использовали сетевой анализ для изучения связей между NDD-чертами (из CBCL) и депрессией через развитие. Методы: Факторный анализ и линейные смешанные модели на данных от 10 до 12 лет. Результаты: Детские NDD-черты (внимание, моторные навыки) сильно предсказывают депрессивные симптомы (β = 0.42–0.64), объясняя 10–16% вариации. Социально-экологические факторы (семья, школа) усиливают эту связь. Вывод: NDD создают "каскад" уязвимостей, где ранние черты приводят к хронической депрессии; подчёркивается роль профилактики.



#### 4. **Прогностические пути от детских NDD к взрослой депрессии (2025)**

В ABCD Study (11 875 детей, данные с 10 до 12 лет) подтверждено, что спектр NDD предсказывает широкие психиатрические исходы, включая интернализирующие проблемы (депрессия, тревога). Методы: Подтверждающий факторный анализ CBCL, линейные смешанные модели, медиация (сон, школьная вовлечённость, семейные конфликты). Результаты: NDD в 10 лет предсказывают депрессию в 11–12 лет (β = 0.069–0.065 для интернализирующих симптомов), с медиацией через сон (12–29% эффекта) и школу (3–51%). Эффекты устойчивы после корректировки на СЭС и IQ. Импликации: Сон и школьная поддержка — ключевые точки вмешательства для снижения риска перехода от NDD к депрессии.



#### 5. **Дополнительные факторы и общие выводы**

- **Коморбидность и количество NDD**: Чем больше NDD (например, СДВГ + РАС), тем выше риск депрессии (до 2–4 раз) и тревоги; ассоциации сильнее для тревоги.

- **Генетические и экологические аспекты**: Детский onset тревоги/депрессии имеет выше распространённость NDD по сравнению с подростковым (генетически информативные исследования). Экологические факторы (стресс, пандемии) усиливают уязвимость.

- **Импликации для практики**: Ранняя диагностика NDD (с 4–5 лет) и интервенции (когнитивно-поведенческая терапия, улучшение сна, социальные навыки) снижают риск. ML-модели (например, на основе SDQ) помогают предсказывать исходы.



Эта связь хорошо задокументирована, но требует дальнейших исследований в разных культурах.





### Углублённая роль сна как медиатора между детскими нейродевелопментальными расстройствами и подростковой депрессией



Сон играет критическую роль в развитии мозга и эмоциональной регуляции, особенно в период детства и подросткового возраста. Нарушения сна (например, бессонница, короткий сон, плохое качество сна) часто выступают как **медиатор** — промежуточный фактор, который частично объясняет, почему дети с нейродевелопментальными расстройствами (NDD, такими как СДВГ, РАС или нарушения обучения) имеют повышенный риск депрессии в подростковом возрасте. Это не просто сопутствующий симптом, а механизм, через который ранние нейродевелопментальные проблемы приводят к хроническому стрессу, эмоциональной дисрегуляции и, в итоге, к депрессивным симптомам. Ниже я углублю эту роль на основе недавних исследований, включая биологические и психологические механизмы, ключевые эмпирические данные и практические импликации.



#### Биологические и психологические механизмы

- **Биологические аспекты**: Сон регулирует ключевые нейробиологические процессы, такие как консолидация памяти, синаптическая пластичность и баланс нейротрансмиттеров (серотонин, дофамин, кортизол). У детей с NDD часто наблюдаются нарушения в фронтопариетальных и attention-сетях мозга, что приводит к хроническим проблемам со сном (например, задержка засыпания или частые пробуждения). Это, в свою очередь, усиливает гиперактивацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечной оси (ГГНО), повышая уровень стресс-гормонов и способствуя депрессии. Исследования показывают, что плохой сон усугубляет воспалительные процессы (например, через цитокины), которые являются общим фактором риска для как NDD, так и mood disorders.





- **Психологические аспекты**: Нарушения сна снижают толерантность к дистрессу, увеличивают раздражительность и ухудшают социальные навыки — все это типично для NDD. В подростковом возрасте это создаёт "каскад": проблемы со сном приводят к школьным неудачам, изоляции от сверстников и чувству беспомощности, что фиксирует депрессивные паттерны. Сон также взаимодействует с другими медиаторами, такими как resilience (психологическая устойчивость), образуя цепочки: NDD → сниженная resilience → плохой сон → депрессия.



#### Ключевые исследования и эмпирические данные

Роль сна как медиатора подтверждается лонгитюдными исследованиями, где отслеживается развитие от детства к подростковому возрасту. Вот наиболее релевантные:



1. **ABCD Study (2025): Пути от нейродевелопментальных черт к психопатологии**

В крупном лонгитюдном исследовании ABCD (11 875 детей, ages 10–12 лет) использовали факторный анализ для извлечения нейродевелопментального спектра (из CBCL) и психопатологии, включая internalizing симптомы (депрессия, тревога). Сон (самоотчёты детей) выступал как ключевой медиатор: в неадъюстированных моделях он объяснял 12–29% ассоциаций между NDD и психопатологией (включая депрессию); в адъюстированных (с контролем за baseline) — 2.4–38% для internalizing симптомов на 11 лет и 3.8–28% на 12 лет (FDR-p < 0.05). Методы: Линейные смешанные модели и медиационный анализ (lavaan в R, bootstrap). Импликации: Сон — трансдиагностический фактор, где вмешательства (например, улучшение гигиены сна) могут снизить риск депрессии на 20–30% у детей с NDD.



2. **Медиация через resilience и качество сна в контексте детских травм (2025)**

Хотя фокус на adverse childhood experiences (ACEs, часто пересекающихся с NDD, как эмоциональное насилие или neglect), исследование на 3258 подростках (средний возраст 13 лет) показало цепочечную медиацию: ACEs → сниженная resilience → плохое качество сна → депрессивные симптомы. Ключевые статистики: Общий indirect effect — 1.666 (95% CI 1.480–1.865); специфический через сон — 0.544 (95% CI 0.416–0.676); полный chain — 0.341 (95% CI 0.278–0.413). Методы: Кросс-секционный дизайн с PROCESS macro (Model 6, bootstrap 5000), меры — CES-D для депрессии, PSQI для сна, CYRM для resilience. Вывод: Сон усиливает эффект NDD-подобных травм, повышая риск депрессии в 1.3–4.5 раза (OR в зависимости от ACEs); улучшение сна может разорвать этот цикл.



3. **Другие подтверждающие данные**

- В ALSPAC-когорте (Великобритания) раздражительность, часто связанная с нарушениями сна у детей с NDD, медирует до 30–40% риска депрессии в подростковом возрасте.

- Мета-анализ (2023) подтверждает сон как трансдиагностический медиатор между ACEs и психопатологией, с effect sizes (r) 0.2–0.4 для депрессии; это применимо к NDD, так как многие расстройства включают сонные нарушения как core симптом.

- Bidirectional связь: Депрессия усугубляет сон, но начальные NDD-нарушения сна предсказывают депрессию с β = 0.4–0.6 в лонгитюдных моделях.



#### Импликации для практики и будущих исследований

- **Интервенции**: Ранние программы по улучшению сна (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, CBTi; гигиена сна) могут снизить риск депрессии на 20–50% у детей с NDD. Например, интеграция сна в лечение СДВГ (медикаменты + behavioral interventions) показала снижение depressive symptoms в 25–35% случаев.

- **Будущие направления**: Необходимы больше лонгитюдных исследований с объективными мерами сна (актимография, полисомнография) и учётом генетики (например, полигенные риски). Также важно изучить гендерные различия — девочки с NDD чаще развивают internalizing проблемы через сон.

- **Ограничения**: Большинство данных — самоотчёты; кросс-секционные дизайны не всегда устанавливают causality. Тем не менее, медиация сна устойчива после контроля за confounders (возраст, СЭС, IQ).



В целом, сон — не пассивный фактор, а активный медиатор, который можно модифицировать для профилактики.



### Роль сна в лечении СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности)



У детей и подростков с СДВГ нарушения сна встречаются в 50–80% случаев (бессонница, задержка засыпания, частые пробуждения, дневная сонливость). Эти проблемы не только усугубляют симптомы СДВГ (невнимательность, гиперактивность, импульсивность), но и снижают эффективность основного лечения (медикаменты, терапия). Улучшение сна часто приводит к снижению выраженности СДВГ на 20–50%, улучшению поведения, качества жизни и когнитивных функций. Сон рассматривается как **трансдиагностический фактор** — его коррекция помогает как симптоматически, так и профилактически.



#### Почему сон важен в терапии СДВГ?

- **Двусторонняя связь**: Плохой сон усиливает симптомы СДВГ (из-за дефицита восстановления мозга), а СДВГ провоцирует нарушения сна (гиперактивация, тревога, нарушения циркадных ритмов — часто задержка секреции мелатонина).

- **Механизмы**: Сон регулирует дофамин, серотонин и исполнительные функции (префронтальная кора). Недосып повышает раздражительность, снижает контроль импульсов.

- **Влияние на лечение**: Стимуляторы (метилфенидат) часто вызывают бессонницу как побочный эффект, но улучшение сна повышает толерантность к медикаментам.



#### Основные подходы к коррекции сна в лечении СДВГ

1. **Поведенческие (немедикаментозные) интервенции** — первая линия, особенно для детей 5–13 лет.

- **Гигиена сна**: Регулярный режим, ограничение экранов за 1–2 часа до сна, физическая активность днём.

- **Когнитивно-поведенческая терапия (CBT) для сна**: Программы вроде TranS-C (для подростков) или родительские тренинги.

- **Эффективность**: Мета-анализы показывают умеренный эффект (SMD -0.49 для снижения нарушений сна, низкий–умеренный для улучшения симптомов СДВГ). Улучшение сохраняется до 6–12 месяцев. Например, рандомизированное исследование (2015) с 244 детьми: поведенческая интервенция снизила проблемы со сном и улучшила поведение/качество жизни.



2. **Фармакологические добавки**

- **Мелатонин**: Самый изученный. Увеличивает время сна, сокращает latency засыпания. Мета-анализы: умеренный эффект на общее время и качество сна (низкая уверенность доказательств). Рекомендуется при задержке фазы сна (частой при СДВГ).

- Доза: 1–5 мг за 30–60 мин до сна.



3. **Другие методы**

- Утяжелённые одеяла или физическая активность — предварительные положительные данные.

- Исключение первичных расстройств сна (апноэ, синдром беспокойных ног) перед лечением СДВГ.



#### Рекомендации из guidelines

- Американская академия педиатрии: Всегда оценивать сон при СДВГ.

- Европейские рекомендации: Начинать с поведенческих методов; мелатонин — если не помогает.



Улучшение сна — это доступный и безопасный способ усилить эффект основного лечения СДВГ.

### Нарушения сна у детей с аутизмом (РАС)



Нарушения сна — одна из самых распространённых проблем у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Они встречаются у **50–80%** таких детей (по разным исследованиям, до 80% у дошкольников), что в 2–3 раза чаще, чем у нейротипичных сверстников.



#### Основные типы нарушений сна при РАС

- **Трудности с засыпанием** (дольше засыпают, в среднем на 11 минут дольше).

- **Частые ночные пробуждения** и трудности с возвращением ко сну.

- **Ранние утренние пробуждения**.

- **Сниженная общая продолжительность сна**.

- Реже: парасомнии (ночные кошмары, снохождение), апноэ сна или нарушения циркадных ритмов (смещение фазы сна).



Проблемы часто начинаются с 2–3 лет и могут сохраняться в подростковом возрасте.



#### Причины

Причины многофакторные и включают:

- **Биологические**: Нарушение выработки мелатонина (гормона сна), аномалии в генах (например, SHANK3), дисбаланс нейротрансмиттеров, гиперактивация мозга.

- **Сенсорные особенности**: Повышенная чувствительность к свету, звукам, текстурам постели.

- **Коморбидные состояния**: Тревога, СДВГ, желудочно-кишечные проблемы, эпилепсия.

- **Поведенческие**: Отсутствие чёткого режима, стереотипии перед сном, зависимость от родителей для засыпания.



Нарушения сна и симптомы РАС взаимно усугубляют друг друга: плохой сон усиливает раздражительность, гиперактивность, стереотипии и социальные трудности.



#### Влияние на ребёнка и семью

- У ребёнка: Ухудшение поведения днём, проблемы с вниманием, обучением, эмоциональной регуляцией.

- У родителей: Хроническая усталость, стресс, снижение качества жизни семьи.



#### Диагностика и лечение

**Первая линия — поведенческие методы** (рекомендации Американской академии неврологии и других):

- **Гигиена сна**: Чёткий режим дня, ритуалы перед сном (ванна, чтение, спокойная музыка), тёмная и тихая комната, ограничение экранов за 1–2 часа до сна.

- **Визуальные расписания**: Картинки или таймеры для понимания "времени сна".

- **Поведенческая терапия**: Родительские тренинги (например, "faded bedtime" — постепенное сдвигание времени сна), позитивное подкрепление за хорошее засыпание.

- Физическая активность днём, но не перед сном.



**Медикаментозное лечение** (если поведенческие методы не помогают):

- **Мелатонин**: Самый изученный и рекомендуемый препарат (1–3 мг за 30–60 мин до сна). Улучшает засыпание и качество сна, безопасен при правильном использовании.

- Другие: Редко альфа-агонисты или другие препараты под контролем врача.



Утяжелённые одеяла — данные противоречивые, но иногда помогают (без вреда).



**Рекомендации**:

- Вести дневник сна.

- Обратиться к неврологу, сомнологу или специалисту по РАС для исключения медицинских причин (апноэ, судороги).

- Раннее вмешательство улучшает прогноз: хороший сон помогает снизить симптомы РАС и улучшить развитие.



Если проблемы сохраняются, нужна профессиональная помощь — это лечится, и улучшения часто заметны уже через недели.

### Нарушения сна при депрессивном расстройстве



Нарушения сна — один из наиболее распространённых и устойчивых симптомов **депрессивных расстройств** (включая большое депрессивное расстройство). Они наблюдаются у **80–90% пациентов** по субъективным жалобам и до **100%** по данным полисомнографии (объективного исследования сна). Это bidirectional связь: депрессия провоцирует проблемы со сном, а хронические нарушения сна повышают риск развития или рецидива депрессии (в 2–3 раза).



#### Основные типы нарушений сна при депрессии

- **Инсомния (бессонница)** — наиболее частая (до 75–90% случаев):

- Трудности с засыпанием (удлинённая латентность сна).

- Частые ночные пробуждения и трудности с возвращением ко сну.

- Ранние утренние пробуждения (терминальная инсомния, типично для меланхолической депрессии) — пробуждение в 4–5 утра с невозможностью уснуть снова.

- Невосстанавливающий сон, несмотря на время в постели.

- **Гиперсомния (повышенная сонливость)** — реже (10–20%, чаще при атипичной депрессии):

- Длительный ночной сон (>10 часов) + дневная сонливость.

- Ощущение не отдохнувшего состояния.



Полисомнографические изменения (характерные для депрессии):

- Укорочение латентности REM-фазы (быстрого сна).

- Увеличение доли REM-сна.

- Снижение глубокого (дельта-) сна.

- Фрагментация сна (много пробуждений).



#### Почему возникают нарушения сна при депрессии?

- **Биологические механизмы**: Дисбаланс нейротрансмиттеров (серотонин, норадреналин, дофамин), нарушение циркадных ритмов (снижение мелатонина), гиперактивация стрессовой оси (повышенный кортизол).

- **Психологические**: Тревога, руминация (навязчивые негативные мысли), гиперактивность мозга ночью.

- **Двунаправленная связь**: Хроническая бессонница — независимый фактор риска депрессии (может предшествовать ей на месяцы/годы). Остаточные нарушения сна после ремиссии депрессии — сильный предиктор рецидива.



Нарушения сна усугубляют депрессию: повышают тяжесть симптомов, риск суицида, снижают ответ на лечение.



#### Лечение

Лечение должно быть комплексным: воздействовать на депрессию и сон одновременно.



1. **Немедикаментозные методы** (первая линия, особенно при лёгких формах):

- **Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (CBT-I)**: Самый эффективный метод (улучшает сон и снижает депрессивные симптомы на 50–70%). Включает гигиену сна, стимул-контроль, ограничение времени в постели.

- Гигиена сна: Регулярный режим, отказ от экранов/кофеина вечером, физическая активность днём.

- Фототерапия (при сезонной депрессии).



2. **Медикаментозное лечение**:

- **Антидепрессанты с седативным эффектом**: Тразодон, миртазапин, агомелатин (улучшают сон без привыкания).

- Мелатонин или его агонисты (для коррекции ритма).

- Кратковременно — снотворные (Z-препараты, бензодиазепины), но с осторожностью из-за риска зависимости.

- При резистентных случаях — комбинация с CBT-I.



Лечение бессонницы улучшает прогноз депрессии: ускоряет ремиссию, снижает рецидивы. Если нарушения сна сохраняются после улучшения настроения — это сигнал о неполной ремиссии.



Обратитесь к психиатру или сомнологу для точной диагностики (полисомнография при необходимости). Раннее вмешательство значительно повышает шансы на выздоровление! **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I, или КПТ-Б)** — это структурированная, краткосрочная (обычно 6–8 сессий) программа, признанная **первой линией лечения** хронической бессонницы по рекомендациям AASM (Американская академия медицины сна), European Sleep Research Society и других организаций (включая обновления 2023–2025 годов). Она фокусируется на изменении мыслей и поведения, поддерживающих бессонницу, без лекарств (или как дополнение). Эффективность сравнима с снотворными в краткосрочной перспективе, но превосходит их в долгосрочной — улучшения сохраняются годами, без риска зависимости.



### Основные компоненты CBT-I

Терапия многокомпонентная, сочетает поведенческие и когнитивные техники:



1. **Ограничение сна (Sleep Restriction Therapy)**

Сокращение времени в постели до реального времени сна (например, если спите 5 часов, но лежите 8 — ограничивают до 5–6). Это повышает "давление сна" и эффективность. Постепенно время увеличивают. Один из самых мощных компонентов.



2. **Контроль стимулов (Stimulus Control Therapy)**

Кровать ассоциируется только со сном и интимом. Правила: ложиться только когда сонлив, вставать если не засыпаете за 20 мин, не использовать кровать для ТВ/работы/телефона.



3. **Гигиена сна (Sleep Hygiene)**

Базовые привычки: регулярный режим, избегать кофеина/алкоголя/экранов вечером, физическая активность днём, комфортная спальня.



4. **Когнитивная терапия (Cognitive Therapy)**

Выявление и изменение дисфункциональных мыслей о сне ("Если не высплюсь — завтра будет катастрофа"). Техники: реструктуризация, парадоксальная интенция (не стараться заснуть насильно).



5. **Релаксационные техники**

Прогрессивная мышечная релаксация, дыхательные упражнения, медитация/майндфулнесс. Дополнительно: иногда биоfeedback или визуализация.



### Эффективность

- Улучшает сон у 70–80% пациентов: сокращает время засыпания, пробуждения, повышает качество сна.

- Эффект сохраняется долго (лучше, чем от таблеток).

- Работает при коморбидной бессоннице (с депрессией, тревогой, болью, онкологией).

- Форматы: очный (индивидуальный/групповой), онлайн/приложения (dCBT-I, как Sleepio) — тоже эффективны, но очный чуть лучше.

- Мета-анализы: улучшает не только сон, но и качество жизни, настроение, снижает усталость.



### Как проходит терапия

- 4–8 сессий (по 45–60 мин).

- Ведение дневника сна обязательно.

- Домашние задания: следовать правилам, отслеживать прогресс.

- Специалист: клинический психолог, сомнолог или сертифицированный терапевт по CBT-I.



CBT-I безопасна, без побочек, подходит большинству взрослых (включая пожилых). Если бессонница сильная — начинают с неё, даже при депрессии. В России доступна в специализированных центрах или онлайн-курсах. Если интересно — рекомендую найти сертифицированного специалиста через Society of Behavioral Sleep Medicine или аналоги.

### Нарушения сна при шизофрении



Нарушения сна — один из наиболее распространённых и устойчивых симптомов при **шизофрении** и шизофреническом спектре (включая шизоаффективное расстройство). Они встречаются у **80–90% пациентов** (по субъективным жалобам) и практически у всех по объективным данным (полисомнография). Эти нарушения часто предшествуют первому психотическому эпизоду (на месяцы или годы), усугубляются во время обострений и сохраняются даже в ремиссии. Они bidirectional: плохой сон усиливает психотические симптомы (бред, галлюцинации, дезорганизацию мышления), а симптомы шизофрении провоцируют нарушения сна.



#### Основные типы нарушений сна при шизофрении

- **Инсомния (бессонница)** — доминирует (до 80% случаев):

- Трудности с засыпанием и поддержанием сна.

- Частые пробуждения, фрагментированный сон.

- Ранние утренние пробуждения.

- Невосстанавливающий сон, несмотря на время в постели.

- **Нарушения циркадных ритмов**: Смещение фазы сна (задержка засыпания и пробуждения), нерегулярный режим "день-ночь" (особенно при негативной симптоматике).

- **Гиперсомния** — реже (при приёме антипсихотиков с седативным эффектом или при депрессивных эпизодах).

- **Парасомнии**: Увеличение ночных кошмаров, снохождения (реже).



**Полисомнографические изменения** (характерны для шизофрении):

- Удлинение латентности засыпания.

- Снижение общей эффективности сна.

- Уменьшение глубокого (медленноволнового) сна (стадии N3).

- Снижение латентности REM-фазы и фрагментация REM-сна.

- Увеличение времени бодрствования после засыпания.



Эти изменения часто сохраняются даже после купирования психоза и считаются **биомаркерами** шизофрении (эндомфенотипами).



#### Причины и механизмы

- **Нейробиологические**: Дисбаланс дофамина, глутамата, ГАМК; нарушения в таламо-кортикальных цепях и циркадных генах (CLOCK, PER).

- **Медикаментозные**: Антипсихотики (особенно атипичные) могут вызывать седативный эффект днём и бессонницу ночью; акинезия и акатизия тоже мешают сну.

- **Коморбидные**: Тревога, депрессия, апноэ сна, злоупотребление веществами.

- **Психосоциальные**: Хронический стресс, госпитализации, нарушение режима.



Плохой сон коррелирует с тяжестью позитивных и негативных симптомов, когнитивным дефицитом и риском рецидивов. Хроническая инсомния — независимый фактор риска перехода от продрома к психозу (в ультра-высокой группе риска).



#### Влияние на течение болезни

- Усугубляет галлюцинации и паранойю (депривация сна может провоцировать психозоподобные состояния даже у здоровых).

- Снижает комплаенс к лечению и качество жизни.

- Остаточные нарушения сна после ремиссии — сильный предиктор рецидива.



#### Лечение

Лечение должно быть комплексным: воздействовать на шизофрению и сон одновременно.



1. **Оптимизация антипсихотической терапии**:

- Выбор препаратов с благоприятным профилем для сна (оланзапин, кветиапин, клозапин — седативные).

- Избегать препаратов, вызывающих акатизию (например, арипипразол в высоких дозах).



2. **Немедикаментозные методы**:

- **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I)**: Эффективна даже при шизофрении (улучшает сон и снижает психотические симптомы в некоторых исследованиях). Адаптированные версии учитывают паранойю и когнитивные нарушения.

- Гигиена сна, фототерапия (при нарушениях ритма).



3. **Медикаментозное лечение сна**:

- Мелатонин или его агонисты (рамилтеон) — безопасно, улучшает засыпание.

- Тразодон или миртазапин в низких дозах — как адъювантная терапия.

- Снотворные (Z-препараты) — кратковременно и осторожно (риск зависимости и взаимодействия).



4. **Дополнительно**: Исключить апноэ (полисомнография), лечить коморбидные тревогу/депрессию.



Улучшение сна часто приводит к снижению психотической симптоматики и лучшему прогнозу. Рекомендуется регулярная оценка сна у всех пациентов с шизофренией (опросники вроде PSQI). Обратитесь к психиатру — индивидуальный подход критичен. ### Нарушения сна при биполярном аффективном расстройстве (БАР)



Нарушения сна — один из **ключевых и наиболее устойчивых симптомов** биполярного расстройства (БАР I и II типов, циклоидные формы). Они встречаются у **80–100% пациентов** в разные фазы болезни и часто являются **продромальными признаками** (предвестниками) смены фазы — мании/гипомании или депрессии. Сон при БАР имеет **двунаправленную связь**: нарушения сна провоцируют и усугубляют маниакальные/депрессивные эпизоды, а эпизоды, в свою очередь, разрушают режим сна.



#### Характеристика нарушений сна в разных фазах БАР

1. **Маниакальная/гипоманиакальная фаза**

- **Сниженная потребность во сне** — классический диагностический критерий (по DSM-5 и МКБ-11).

Пациент спит 3–4 часа (или меньше) в сутки, но чувствует себя бодрым, энергичным, не испытывает усталости.

- Это не бессонница, а именно **уменьшение необходимости сна** — человек просыпается рано и полон сил.

- Часто сопровождается повышенной активностью ночью (работа, хобби, общение).

- Депривация сна может сама по себе провоцировать или усиливать манию (эксперименты с лишением сна использовались как модель мании).



2. **Депрессивная фаза**

- **Инсомния** (трудности засыпания, частые пробуждения, ранние утренние пробуждения) — чаще.

- **Гиперсомния** (длительный сон >10 часов + дневная сонливость) — особенно при атипичной депрессии или БАР II.

- Сон невосстанавливающий, с ощущением усталости.



3. **Смешанные эпизоды и быстрые циклы**

- Крайне нестабильный сон: чередование бессонницы и гиперсомнии, фрагментированный сон.



4. **Межэпизодный период (ремиссия)**

- У 50–70% пациентов нарушения сна сохраняются: инсомния, нерегулярный режим, сниженное качество сна.

- Остаточные нарушения сна — один из **сильнейших предикторов рецидива** (особенно маниакального).



#### Полисомнографические изменения

- Укорочение латентности REM-фазы.

- Увеличение доли REM-сна.

- Снижение глубокого (медленноволнового) сна.

- Фрагментация сна, частые пробуждения.

- Эти изменения могут быть **биомаркерами** БАР и сохраняться в ремиссии.



#### Механизмы

- **Циркадные ритмы**: Нарушение генов CLOCK, PER, дисбаланс мелатонина.

- **Нейротрансмиттеры**: Дофамин, серотонин, норадреналин.

- **Стрессовая ось**: Повышенный кортизол.

- **Медикаменты**: Литий и антиконвульсанты могут улучшать сон; антидепрессанты — провоцировать манию через бессонницу.



#### Влияние на течение болезни

- Недостаток сна — триггер маниакальных эпизодов.

- Хронические нарушения сна повышают риск суицида, коморбидных тревожных расстройств, злоупотребления веществами.

- Остаточная инсомния в ремиссии — фактор риска рецидива в 2–3 раза выше.



#### Лечение и стабилизация сна

Стабилизация сна — одна из **основных целей** терапии БАР (наряду с настроением).



1. **Немедикаментозные методы** (первая линия для профилактики):

- **Хронотерапия** и социальный ритм-терапия (Interpersonal and Social Rhythm Therapy, IPSRT): Регулярный режим дня, сна, приёма пищи, активности. Очень эффективна для профилактики рецидивов.

- **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I)**: Адаптированные версии для БАР (учитывают риск провокации мании).

- Гигиена сна, фототерапия (при депрессивных фазах).



2. **Медикаментозное**:

- Препараты с нормализующим эффектом на сон: кветиапин, оланзапин, ламотриджин, литий.

- Мелатонин или агонисты (рамилтеон) — для коррекции ритма.

- Бензодиазепины и Z-препараты — кратковременно и осторожно (риск зависимости и провокации мании).



3. **Экспериментальные**: Тройная хронотерапия (лишение сна + фототерапия + стабилизация ритма) — быстро купирует депрессию, но только в стационаре.



**Главное правило**: При БАР нельзя лечить бессонницу обычными снотворными или антидепрессантами без стабилизаторов настроения — риск переключения в манию.



Регулярный мониторинг сна (дневники, актиграфия) обязателен. Стабильный сон — один из лучших естественных стабилизаторов настроения при БАР. . Wirująświatła

Wirująświatła

Додано: П'ят 26 гру, 2025 01:03 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: новые поколеня гораздо более открытые.

Я б не сказав, що це добре. Скоріше, надто необачно

Faceless

Додано: П'ят 26 гру, 2025 02:32 Faceless написав: Я б не сказав, що це добре. Скоріше, надто необачно

"Многіе знанія — многіе печалі".

От нафіга ті "многія знанія"?



"Будьте як діти".

"Менше знаєш - краще спиш".

І так далі.

"Многіе знанія — многіе печалі".

От нафіга ті "многія знанія"?



"Будьте як діти".

"Менше знаєш - краще спиш".

alibob

Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:06 Wirująświatła написав: ### Модели предсказания депрессии у подростков: Обзор исследований



За последние годы появилось множество исследований, использующих машинное обучение (ML) и статистические модели для предсказания депрессии у подростков. Эти работы часто опираются на данные из опросов, электронных медицинских карт, носимых устройств или лонгитюдных когорт, фокусируясь на факторах риска вроде стресса, детских травм, социодемографических переменных и биомаркеров. Модели помогают в ранней идентификации и профилактике, но их точность варьируется (AUC 0.7–0.9), с ограничениями из-за выборок и данных. Вот ключевые недавние исследования (2022–2025 гг.), с акцентом на методы, модели и выводы.



1. **Apply Machine Learning to Predict Risk for Adolescent Depression in a Cohort of Kenyan Adolescents** (2025, PMC).

- **Методы и модели**: Анализ данных 269 подростков 11–14 лет из Кении (опросы по ACEs, стрессу, PHQ-9A). Использованы 6 ML-моделей (Random Forest — лучшая, плюс Naive Bayes, SVM, Gradient Boosting) с кросс-валидацией и SHAP для интерпретации.

- **Ключевые находки**: AUC 0.836, точность 78.3%; топ-факторы — детское пренебрежение, академический стресс, насилие в сообществе. Многоуровневые данные улучшают предсказание.

- **Импликации**: Подходит для низкоресурсных стран; фокус на школьном скрининге для профилактики.



2. **Prediction of adolescent depression from prenatal and childhood data from ALSPAC using machine learning** (2024, Scientific Reports).

- **Методы и модели**: Данные ALSPAC (8467 подростков, Великобритания); 885 признаков с пренатального периода до 10 лет. Кросс-секционные модели (MLP — лучшая) и временные ряды (RNN/LSTM) с SMOTE, RFE и кросс-валидацией.

- **Ключевые находки**: F1-score до 0.54; топ-предикторы — женский пол, родительская депрессия, стрессовые события, самооценка. Временные модели не превосходят кросс-секционные.

- **Импликации**: Ранние данные (до 10 лет) позволяют предсказывать депрессию 12–18 лет; полезно для превентивных программ, но точность умеренная — нужны дополнительные факторы.



3. **Machine learning models for predicting the risk of depressive symptoms in Chinese college students** (2025, Frontiers in Psychiatry).

- **Методы и модели**: 1635 студентов (опросы PHQ-9, 38 переменных). Сравнение Random Forest (лучшая), XGBoost, LightGBM, SVM с SMOTE и SHAP.

- **Ключевые находки**: AUC 0.87, точность 79%; топ-факторы — нарушения сна, воспринимаемый стресс, избегание опыта. 50.5% имели симптомы.

- **Импликации**: Модель для раннего выявления в университетах; подчеркивает нелинейные связи, полезна для целевых интервенций по сну и стрессу.



4. **Identifying Adolescent Depression and Anxiety Through Real-World Data and Social Determinants of Health** (2025, JMIR Mental Health).

- **Методы и модели**: EHR-данные 52,054 подростков (США); признаки — демография, диагнозы, SDoH. XGBoost с Lasso, SHAP и кросс-валидацией.

- **Ключевые находки**: AUC 0.81 для депрессии; топ-факторы — пол (женский), раса, образование, нейродевелопментальные расстройства. SDoH добавляют мало ценности.

- **Импликации**: Модели на реальных данных для клинического использования; фокус на индивидуальных SDoH для улучшения, лучше для отдельных состояний.



5. **What machine learning teaches us about depression prediction in adolescents** (2025, PMC).

- **Методы и модели**: Сравнение ML (Random Forest, XGBoost) с логистической регрессией на данных саморепортов.

- **Ключевые находки**: ML превосходит традиционные методы в предсказании; объясняет 0.4% вариации, но эффекты малы.

- **Импликации**: Учитывает аналитическую гибкость; эффекты слишком малы для политики, нужны лучшие данные.



6. **Identification of depressive symptoms in adolescents using machine learning** (2025, Springer).

- **Методы и модели**: ML на данных подростков для идентификации симптомов.

- **Ключевые находки**: Высокая производительность; insights для разработки инструментов.

- **Импликации**: Полезно для скрининга и интервенций.



7. **Detection of child depression using machine learning methods** (PLOS ONE).

- **Методы и модели**: Random Forest для предсказания у детей и подростков.

- **Ключевые находки**: Точность выше, чем у других; информативна для диагностики.

- **Импликации**: Улучшает выявление в раннем возрасте.



8. **Predicting Depression in Adolescents Using Mobile and Wearable Sensors** (2022, JMIR Formative Research).

- **Методы и модели**: Пассивные данные с устройств; ML для предсказания.

- **Ключевые находки**: Возможность использования сенсоров для мониторинга.

- **Импликации**: Неинвазивный подход для постоянного отслеживания.



Эти исследования показывают тренд к использованию XGBoost, Random Forest и интерпретируемых методов (SHAP). Будущие работы могут интегрировать мультимодальные данные (генетика, соцсети) для повышения точности. Для деталей рекомендую PubMed или Google Scholar. Машинное обучение (Machine Learning, ML) — это подраздел искусственного интеллекта (AI), который фокусируется на разработке алгоритмов, способных "учиться" на данных, выявлять в них паттерны и делать предсказания или принимать решения без необходимости явного программирования каждого шага. В отличие от традиционного программирования, где правила задаются вручную, ML позволяет системе улучшать свою производительность по мере поступления новых данных, имитируя процесс человеческого обучения. Основные типы ML включают: надзорное обучение (с метками данных для обучения), безнадзорное (для поиска структур в данных) и обучение с подкреплением (на основе наград и наказаний).



ML превосходит традиционные методы предсказания (например, линейную регрессию, ARIMA или другие статистические модели) по нескольким причинам:



- **Адаптивность и обработка сложных данных**: Традиционные методы часто предполагают линейные или простые зависимости, в то время как ML (например, нейронные сети или случайные леса) может захватывать нелинейные, сложные паттерны и взаимодействия между переменными, что приводит к более точным прогнозам в реальных сценариях.

- **Работа с большими объёмами данных**: ML эффективно справляется с "большими данными" (big data), автоматически извлекая полезные признаки (feature engineering), в то время как традиционные подходы могут быть ограничены вычислительными ресурсами и требовать ручной настройки.

- **Улучшенная точность и обобщение**: В задачах прогнозирования, таких как предсказание спроса или рисков заболеваний, ML-модели часто показывают лучшую производительность благодаря способности обучаться на исторических данных и адаптироваться к изменениям, минимизируя ошибки (например, через кросс-валидацию).

- **Автоматизация и скорость**: ML может обрабатывать реал-тайм данные и обновляться динамически, что критично для отраслей вроде финансов или здравоохранения, где традиционные методы требуют больше времени на анализ.



Однако ML не всегда лучше: в простых случаях с малыми данными традиционные статистические методы могут быть предпочтительнее из-за интерпретируемости и меньшей сложности. В целом, превосходство ML проявляется в сложных, высокомерных задачах предсказания.

Повідомлень: 4202 З нами з: 23.05.14 Подякував: 632 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 гру, 2025 01:01 о побочных эффектах СИОЗС и альтернативах предоставленная вами информация о побочных эффектах селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС, или SSRIs) в целом соответствует современным медицинским данным, основанным на клинических исследованиях и мета-анализах. Эти препараты, такие как сертралин, флуоксетин или пароксетин, широко используются для лечения депрессии, тревожных расстройств и других состояний, но действительно ассоциированы с различными нежелательными эффектами. Большинство из них обратимы, дозозависимы и могут быть минимизированы путём корректировки дозы или смены препарата. Ниже я разберу ключевые пункты на основе научных источников.



### Нервно-психические эффекты

СИОЗС часто вызывают ажитацию (возбуждение), акатизию (неусидчивость), кошмарные сновидения и нарушения сна (бессонницу или сонливость). Эти симптомы особенно заметны в начале терапии и связаны с влиянием на серотониновые рецепторы. Долгосрочное применение может усугублять нарушения сна. Они дозозависимы и обычно проходят при снижении дозы или добавлении вспомогательных средств.



### Желудочно-кишечные проблемы и потеря веса

Частыми являются тошнота, рвота, диарея, запоры и другие нарушения со стороны ЖКТ, что объясняется серотониновыми рецепторами в кишечнике. Потеря аппетита и веса возможны на ранних этапах, хотя долгосрочное использование иногда приводит к набору веса. Эти эффекты также дозозависимы и часто ослабевают со временем или при корректировке.



### Сексуальные дисфункции

Одни из наиболее распространённых побочек: снижение либидо, аноргазмия, эректильная дисфункция. Они затрагивают до 30–70% пациентов и связаны с блокировкой серотонина. Эти проблемы дозозависимы и могут быть управляемы путём снижения дозы, смены на другой антидепрессант или добавления препаратов вроде силденафила.



### Повышенный риск кровотечений

СИОЗС ингибируют агрегацию тромбоцитов, увеличивая риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных (на 36–55%). Риск возрастает при сочетании с НПВС, антикоагулянтами или у пожилых пациентов. Это дозозависимо, и рекомендуется мониторинг.



### Риск врожденных пороков развития

Приём СИОЗС в первом триместре беременности ассоциирован с небольшим повышением риска врождённых аномалий, особенно сердечных (относительный риск около 1,4–1,6 для дефектов сердца, таких как септальные дефекты). Однако данные противоречивы: некоторые исследования не находят значимого роста риска, в то время как другие подтверждают. Рекомендуется взвешивать пользу и риски, возможно, переходя на другие препараты.



В целом, большинство побочек действительно дозозависимы и управляемы снижением дозы, как вы отметили. Однако для точной оценки всегда консультируйтесь с врачом, так как индивидуальные факторы (возраст, сопутствующие заболевания) играют роль.

Альтернативы селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС) зависят от конкретного состояния (депрессия, тревога, ОКР и т.д.), тяжести симптомов, индивидуальных факторов (возраст, беременность, сопутствующие заболевания) и переносимости. СИОЗС — это не единственный вариант; существуют другие классы антидепрессантов, анксиолитики, нелекарственные методы и натуральные средства. Важно: любые изменения в терапии должны обсуждаться с врачом, чтобы избежать синдрома отмены или взаимодействия. Ниже я разберу основные альтернативы на основе актуальных данных.



### Медикаментозные альтернативы

Если СИОЗС не подходят из-за побочных эффектов (например, сексуальной дисфункции или риска кровотечений), можно рассмотреть другие препараты. Они часто имеют свой профиль побочек, но могут быть лучше в конкретных случаях.



- **Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН, или SNRIs)**: Такие как венлафаксин (Эффексор), дулоксетин (Симбалта) или десвенлафаксин. Они эффективны при депрессии и тревоге, особенно когда есть хроническая боль. Побочки включают повышение АД, но меньше влияют на сексуальную функцию по сравнению с СИОЗС.



- **Атипичные антидепрессанты**: Бупропион (Велбутрин) — хороший выбор при потере энергии или для курильщиков (помогает бросить курить). Он реже вызывает сексуальные проблемы и потерю веса, но может усилить тревогу или вызвать бессонницу. Другие: миртазапин (Ремерон) для случаев с бессонницей (стимулирует аппетит и сон).



- **Трициклические антидепрессанты (ТЦА)**: Амитриптилин, нортриптилин. Старый класс, эффективный при депрессии с болью, но с большим риском побочек (сонливость, сухость во рту, проблемы с сердцем). Используются реже, как вторая линия.



- **Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)**: Фенелзин, транилципромин. Для резистентной депрессии, но требуют строгой диеты (избегать сыров, вина из-за риска гипертонического криза). Редко используются.



- **Для тревоги специально**: Буспирон (анксиолитик без седативного эффекта, не вызывает зависимости), гидроксизин (антигистамин с успокаивающим действием) или прегабалин (Лирика, для генерализованной тревоги, но с риском зависимости). Антипсихотики вроде кветиапина в низких дозах для GAD.



- **При беременности**: Предпочтительны препараты с меньшим риском, такие как бупропион или некоторые SNRIs (хотя данные ограничены). Психотерапия часто рекомендуется как первая линия для минимизации рисков для плода.



### Немедикаментозные альтернативы

Многие пациенты предпочитают избегать лекарств вовсе. Эти методы часто комбинируют с терапией или используют как дополнение.



- **Психотерапия**: Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — золотой стандарт для депрессии и тревоги, эффективна в 50–70% случаев без медикаментов. Другие: интерперсональная терапия, mindfulness-based терапия.



- **Физическая активность и образ жизни**: Регулярные упражнения (30 мин в день) действуют как натуральный антидепрессант, повышая эндорфины. Здоровое питание, сон и отказ от алкоголя/кофеина тоже помогают.



- **Комплементарные терапии**: Медитация mindfulness, йога, акупунктура, арт-терапия или экотерапия (прогулки на природе). Эти методы снижают стресс без побочек.



- **Нейромодуляция**: Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — неинвазивный метод для резистентной депрессии, одобрен FDA. Электросудорожная терапия (ЭСТ) для тяжёлых случаев.



### Натуральные добавки и травы

Эти варианты популярны, но их эффективность варьируется, и они не регулируются как лекарства (могут взаимодействовать с препаратами).



- **Шафран**: Исследования показывают эффективность, сравнимую с Проzac или Zoloft для лёгкой депрессии.



- **Омега-3 (рыбий жир)**: Полезны при депрессии, особенно с дефицитом.



- **SAM-e (S-аденозилметионин)**: Для лёгкой депрессии, но дорогой и может вызвать ажитацию.



- **Витамин D, пробиотики, L-метилфолат**: Помогают при дефиците, но не заменяют терапию.



Если СИОЗС вызывают проблемы, начните с консультации психиатра для персонализированного плана. Исследования продолжаются, и новые опции (как кетамин для быстрого эффекта) появляются.



Шафран (Crocus sativus) и кетамин — это два вещества, которые активно изучаются в контексте лечения депрессии и других психических расстройств как альтернативы традиционным антидепрессантам, таким как СИОЗС. Шафран часто рассматривается как натуральная добавка с антидепрессантными свойствами, в то время как кетамин — это диссоциативный анестетик, показавший быстрый эффект при резистентной депрессии. Ниже я суммирую ключевые исследования на основе актуальных данных (по состоянию на конец 2025 года). Большинство исследований — это рандомизированные контролируемые испытания (РКИ), мета-анализы и эксперименты на животных. Я укажу на эффективность, механизмы и возможные взаимодействия.



### Исследования шафрана для лечения депрессии

Шафран и его активные компоненты (кроцин, кrocетин, сафранал) демонстрируют антидепрессантные эффекты, сравнимые с некоторыми лекарствами, такими как флуоксетин (Prozac) или имипрамин. Механизмы включают модуляцию нейротрансмиттеров (серотонин, дофамин, ГАМК), снижение воспаления и антиоксидантное действие.



- Мета-анализ клинических испытаний показал, что добавки шафрана улучшают симптомы депрессии у взрослых с большим депрессивным расстройством (MDD), с эффектом, аналогичным стандартным антидепрессантам, но с меньшим количеством побочных эффектов. Например, в РКИ с участием пациентов с лёгкой и умеренной депрессией шафран (30 мг/день) снижал баллы по шкале Гамильтона (HAM-D) на 40–50% за 6–8 недель.

- Исследования на здоровых взрослых выявили, что шафран (28 мг/день в течение 6 недель) улучшает общее психическое здоровье, снижает депрессивные симптомы и повышает социальную адаптацию, особенно у людей с субклиническими расстройствами.

- В 2025 году опубликовано исследование о терапевтическом потенциале экстракта шафрана при лёгкой депрессии, где он уменьшал ангедонию (потерю способности получать удовольствие) как у крыс, так и у людей, через влияние на дофаминовые пути.

- Механизмы: Шафран ингибирует обратный захват серотонина и норадреналина, подобно СИОЗС, и обладает противовоспалительными свойствами. Однако, для тяжёлой депрессии шафран часто рекомендуется как дополнение, а не монотерапия.



Обзор испытаний 2004–2019 годов подтверждает эффективность, но отмечает необходимость большего количества долгосрочных исследований.



### Исследования кетамина для лечения депрессии

Кетамин (и его энантиомер эскетамин) известен быстрым антидепрессантным эффектом — улучшение может наступить в течение часов или дней, в отличие от недель для СИОЗС. Он используется для лечения терапии-резистентной депрессии (TRD) и суицидальных идей. Механизм включает блокаду NMDA-рецепторов, активацию AMPA-рецепторов и стимуляцию синаптогенеза.



- Клинические испытания показывают, что инфузии кетамина (0,5 мг/кг) приводят к значительному снижению симптомов депрессии: в одном исследовании 52% пациентов достигли ремиссии после трёх инфузий за 11 дней. Эффект сохраняется 2–4 недели, но требует поддерживающей терапии.

- Рандомизированное двойное слепое исследование сравнило повторные инфузии кетамина с мидазоламом (активным плацебо): кетамин показал большую эффективность после пяти инфузий, с улучшением на 49–73% по шкалам депрессии.

- В 2025 году первое сравнительное исследование внутривенного кетамина и интраназального эскетамина (Spravato) у пациентов с тяжёлой депрессией выявило, что внутривенный кетамин эффективнее (снижение симптомов на 49%), но оба формы одобрены FDA для TRD.

- Новые данные: Кетамин активирует опиоидные рецепторы, что усиливает его антидепрессантный эффект, но также объясняет потенциал зависимости. Исследование 2025 года показало, что комбинация с ингибитором BCI продлевает эффект до двух месяцев.

- Побочные эффекты: Диссоциация, повышение АД, но они кратковременны. Долгосрочные исследования продолжаются, включая сканирование мозга (PET) для понимания механизмов.



### Взаимодействия и комбинированные исследования

Интересный аспект: Некоторые исследования фокусируются на взаимодействии шафрана и кетамина. Например, компоненты шафрана (кроцины) противодействуют негативным эффектам кетамина на память и поведение у крыс, вызванным блокадой NMDA-рецепторов. Это предполагает потенциал шафрана как адъюванта для снижения побочек кетамина при лечении депрессии, тревоги или шизофрении. Однако прямых клинических испытаний комбинации у людей пока мало, и требуются дальнейшие исследования.



В целом, оба вещества перспективны, но шафран подходит для лёгких случаев как натуральная альтернатива, а кетамин — для急ных и резистентных форм. Всегда консультируйтесь с врачом перед использованием, так как дозировки и взаимодействия важны. Псилоцибин, активное вещество в галлюциногенных грибах (например, Psilocybe cubensis), активно изучается как альтернатива традиционным антидепрессантам, таким как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), особенно для случаев резистентной депрессии (когда стандартные препараты не помогают). Это часть "психоделической ренессанса" в психиатрии, где псилоцибин используется в контролируемой терапевтической среде с психотерапией. Ниже я разберу ключевые аспекты на основе недавних исследований (по состоянию на конец 2025 года). Обратите внимание: псилоцибин не является повседневным лекарством, его применение требует медицинского надзора, и в большинстве стран он классифицируется как контролируемое вещество.



### Эффективность как альтернативы СИОЗС

Псилоцибин показывает promising результаты в лечении большой депрессии (MDD) и резистентной депрессии. В отличие от СИОЗС, которые действуют постепенно (недели-месяцы), псилоцибин может дать быстрый эффект — улучшение симптомов в течение часов или дней, с длительностью до года.

- Мета-анализ 2025 года сравнил исходы контрольных групп в испытаниях псилоцибина и СИОЗС: депрессивные баллы в псилоцибиновых исследованиях были ниже, чем в типичных антидепрессантных, что предполагает более сильный эффект.

- Исследование фазы 2 (2025) показало, что однократная доза 25 мг псилоцибина снижает негативный аффективный bias (предвзятость к негативу) у пациентов с трудно поддающейся депрессией, что коррелирует с улучшением настроения.

- Прямое сравнение с эсциталопрамом (типичный СИОЗС): В 2025 году псилоцибин превзошёл его по шкалам благополучия, ангедонии (потеря удовольствия) и общей депрессии, хотя эффекты на базовые симптомы были схожи.

- Долгосрочный эффект: Ранние исследования (2022–2024) подтверждают, что псилоцибин может поддерживать ремиссию до года у большинства пациентов, в отличие от СИОЗС, где рецидивы чаще. Обзор 2024 года подчёркивает его потенциал для клинической практики.



Однако терапевтическое окно узкое: эффективная доза (около 0,32 мг/кг) должна быть точной, иначе эффект снижается или появляются риски. Псилоцибин часто комбинируют с психотерапией для усиления эффекта.



### Механизм действия

Псилоцибин метаболизируется в псилocin, который активирует серотониновые рецепторы 5-HT2A в мозге, вызывая психоделический опыт. Это приводит к:

- Увеличению нейропластичности (росту связей в мозге).

- Снижению активности дефолт-мода сети (DMN), ассоциированной с руминацией (зацикливанием на негативных мыслях).

- В отличие от СИОЗС, которые просто повышают серотонин, псилоцибин "перезагружает" мозг, помогая переосмыслить опыт.



### Побочные эффекты и риски

В контролируемых условиях псилоцибин относительно безопасен, но может вызывать:

- Кратковременные: Тошноту, головную боль, тревогу, галлюцинации (во время сессии).

- Редкие: Психотические реакции у предрасположенных (например, с шизофренией в анамнезе).

- Нет зависимости, в отличие от некоторых других веществ.

- При комбинации с СИОЗС: Возможны взаимодействия, но исследования показывают безопасность как адъюванта.



### Легальный статус и доступность

- В США: FDA обозначил псилоцибин как "прорывную терапию" для депрессии, но он всё ещё Schedule I. Клинические испытания продолжаются.

- В Австралии и Канаде: Одобрено для терапии в клиниках.

- В ЕС : В основном запрещён, но исследования ведутся.



Если вы рассматриваете псилоцибин, обязательно обратитесь к специалисту — самолечение опасно. Для лёгких случаев лучше начинать с нелекарственных методов (КПТ, спорт). Если нужны детали конкретных исследований, уточните! МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин, также известный как экстази) изучается в контексте терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) как часть психоделической терапии. Это не самостоятельный препарат, а комбинация МДМА с психотерапией (MDMA-assisted therapy), которая помогает пациентам перерабатывать травматические воспоминания в безопасной среде. По данным на конец 2025 года, терапия показывает promising результаты в клинических испытаниях, но ещё не одобрена регуляторами, такими как FDA, и остаётся экспериментальной. Ниже я разберу ключевые аспекты на основе актуальных исследований.



### Эффективность и результаты испытаний

Клинические исследования, проводимые организациями вроде MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), демонстрируют, что МДМА в сочетании с терапией значительно снижает симптомы ПТСР у пациентов с резистентными формами (когда стандартные антидепрессанты не помогают).

- В фазе 3 испытаниях (MAPP1 и MAPP2) 71,2% участников, получавших МДМА (3 сессии по 120–180 мг), больше не соответствовали критериям ПТСР через 18 недель, по сравнению с 47,6% в группе плацебо с терапией. Полная ремиссия достигнута у 46,2% против 21,4%. Это особенно заметно у ветеранов и людей с длительной историей симптомов (в среднем 16 лет).

- Долгосрочные эффекты: 71% пациентов (включая ветеранов и спасателей) сохраняют облегчение через 12 месяцев, а в некоторых случаях — до 4 лет. Ремиссия достигает 80% в некоторых группах с резистентным ПТСР.

- Сравнение с СИОЗС (например, сертралином или пароксетином, единственными одобренными FDA для ПТСР): МДМА работает быстрее (эффект за часы/дни, а не недели) и эффективнее для эмоциональной обработки травмы, но требует контролируемых сессий (4–8 часов под наблюдением терапевта).



В 2025 году новые данные подтверждают эффективность: мета-анализы показывают устойчивые улучшения, включая снижение ангедонии (потеря удовольствия) и повышение эмоциональной эмпатии. Кроме ПТСР, терапия изучается для расстройств пищевого поведения, аутизма и экзистенциального дистресса.



### Механизм действия

МДМА — энтактоген, который повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина в мозге, снижая активность миндалины (центр страха) и усиливая доверие и эмоциональную открытость. Это позволяет пациентам переосмыслить травму без паники. Новые insights 2025 года: Вовлечение блуждающего нерва (vagus nerve) и оси кишечник-мозг — МДМА модулирует микробиоту и метаболизм желчных кислот, способствуя резилиентности (устойчивости к стрессу). Ваготомия (перерезка нерва) блокирует эти эффекты в моделях на животных.



### Побочные эффекты и риски

В клинических условиях МДМА относительно безопасен (всего один серьёзный инцидент на 1700 участников). Общие побочки: Головная боль, тошнота, бессонница, повышение АД и пульса во время сессии. Редкие: Гипертермия (перегрев), гипонатриемия (снижение натрия на 3 мЭкв/л у 31%), симпатомиметическая стимуляция (тревога), потенциальная серотониновая нейротоксичность (усиленная перегревом). Риски минимизируют контролем (мониторинг температуры, ограничение жидкости). Нет зависимости при терапевтическом использовании, но противопоказано при сердечных заболеваниях или психозах.



### Регуляторный статус и доступность

- FDA: В 2017 году присвоен статус "прорывной терапии". Однако в августе 2024 отклонила заявку Lykos Therapeutics (NDA), выдав Complete Response Letter (CRL) с требованием дополнительного фазы 3 испытания из-за проблем с blinding (ослеплением), предвзятостью, безопасностью (кардио, печень) и протоколами. В 2025 году CRL опубликован публично, MAPS критикует FDA за несогласованность, но одобрения нет. Ожидается повторная подача после доработок.

- В США: МДМА — Schedule I (запрещён), доступен только в клинических испытаниях (например, в UCSD и Walter Reed для военных). VA в 2025 финансирует первое исследование для ветеранов с ПТСР и алкоголизмом: Участники получают психотерапию с МДМА для повышения эмоциональной открытости и интроспекции; цель — оценка эффективности.

- В мире: В Австралии и Канаде одобрено для compassionate use (сострадательного применения) в клиниках. В ЕС — в основном запрещено, но исследования ведутся. В 2025 введено 30+ законопроектов в США для легализации психоделиков.



### Рекомендации

Если вы рассматриваете МДМА-терапию, обратитесь к специалисту — самолечение опасно и незаконно. Альтернативы: СИОЗС, когнитивно-поведенческая терапия, EMDR или другие психоделики вроде псилоцибина/кетамина в клиниках. Исследования продолжаются, и одобрение возможно в ближайшие годы, но пока фокус на безопасности и доказательствах. ### Обзор фазы 3 испытаний МДМА для лечения ПТСР



Фаза 3 клинических испытаний МДМА-ассистированной терапии (MDMA-assisted therapy, или MDMA-AT) для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) проводилась под эгидой Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Это были два основных многоцентровых исследования: MAPP1 (NCT03537014) и MAPP2 (NCT04077437), завершившиеся в 2021–2023 годах. Они представляют собой confirmatory (подтверждающие) фазы, предназначенные для оценки эффективности и безопасности терапии перед подачей на одобрение FDA. По состоянию на конец 2025 года, несмотря на положительные результаты, FDA не одобрило терапию: в августе 2024 года была отклонена заявка Lykos Therapeutics (дочерняя компания MAPS) с требованием дополнительного фазы 3 испытания из-за проблем с дизайном, предвзятостью и данными о безопасности. Однако данные из этих испытаний продолжают анализироваться и публиковаться, подтверждая потенциал терапии.



#### Дизайн испытаний

- **MAPP1 (NCT03537014)**: Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование. Участники получали три сессии терапии (каждая длительностью 8 часов) с МДМА (120–180 мг) или плацебо, в сочетании с психотерапией. Цель — оценка для severe (тяжёлого) ПТСР. Проводилось в 15 центрах в США, Канаде и Израиле. Основной endpoint — изменение баллов по шкале CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale) через 18 недель.

- **MAPP2 (NCT04077437)**: Аналогичный дизайн, но для moderate to severe (средней и тяжёлой) степени ПТСР. Также три сессии, но с большим акцентом на функциональное улучшение (измеряемое по шкале SDS — Sheehan Disability Scale). Проводилось в 13 центрах в США и Европе.

- Общий подход: Терапия включала подготовительные сессии (без препарата), основные сессии с МДМА и интеграционные (для обработки опыта). Участники — взрослые с хроническим ПТСР (в среднем 14–16 лет симптомов), включая ветеранов, жертв насилия и других.



#### Участники

- В MAPP1: 90 участников (46 в группе МДМА, 44 плацебо). Средний возраст — 41 год, 52% женщин, многие с коморбидностями (депрессия, тревога).

- В MAPP2: 104 участника (52 в каждой группе). Похожий демографический профиль, но с акцентом на умеренную степень ПТСР.

- Общее: Более 200 человек в комбинированных данных, с разнообразием по расе, полу и источнику травмы.



#### Результаты эффективности

- **Симптомы ПТСР**: В MAPP1 снижение CAPS-5 на 24,4 балла в группе МДМА против 13,9 в плацебо (p < 0,001). 67% в МДМА-группе достигли ремиссии (не соответствовали критериям ПТСР).

- В MAPP2: Снижение CAPS-5 на 23,7 балла против 14,8 (p < 0,001). 71% ремиссии в МДМА-группе против 48% в плацебо. Функциональное улучшение по SDS: -3,3 балла против -2,1.

- Долгосрочные: Через 12–18 месяцев 67–80% сохраняли улучшения. Терапия особенно эффективна для эмоциональной обработки и снижения суицидальных идей.



#### Безопасность и побочные эффекты

- Общие: Увеличение АД, пульса, тревоги, тошноты во время сессий (самоограничивающиеся). Нет серьёзных кардиоваскулярных событий или злоупотребления.

- Редкие: Гипонатриемия, гипертермия. В комбинированных данных — один серьёзный инцидент на 1700 сессий.

- FDA критика: В 2024–2025 годах отмечены проблемы с blinding (пациенты угадывали группу), предвзятостью, недостаточными данными о печени/сердце и этическими вопросами (аллегативы о принуждении).



#### Текущий статус (декабрь 2025)

- MAPS/Lykos планируют дополнительное фазы 3 (MAPP3) для устранения замечаний FDA, с фокусом на улучшенный дизайн и мониторинг. Терапия доступна в compassionate use в Австралии/Канаде и в испытаниях (например, VA для ветеранов с ПТСР и алкоголизмом). Исследования продолжаются для групповой терапии и других применений.



! В фазе 3 клинических испытаний MDMA-ассистированной терапии (MDMA-AT) для лечения ПТСР (MAPP1 и MAPP2) долгосрочные эффекты оценивались в основном через расширение MPLONG (NCT05066282) — наблюдательное исследование без вмешательства, которое включало единственный визит для оценки не ранее чем через 6 месяцев после завершения основных испытаний. Вот ключевые детали на основе доступных данных по состоянию на декабрь 2025 года. Обратите внимание: MPLONG не было стандартизированным (время оценки варьировалось от 6 до 32+ месяцев), имело высокий dropout (25% участников не завершили), и его дизайн подвергся критике FDA за недостатки (низкая зачисленность, переменные интервалы, потенциальная предвзятость).



### Долгосрочная эффективность

- **Сохранение снижения симптомов**: Участники группы MDMA-AT демонстрировали поддержание улучшений в оценке по шкале CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale) за пределами 6 месяцев. В MPLONG наблюдалось дополнительное снижение баллов CAPS-5 по сравнению с концом MAPP1/MAPP2, что указывает на устойчивость эффекта. В среднем, улучшение составляло около 24 баллов в группе MDMA против 13–14 в плацебо (клинически значимым считалось снижение ≥10 баллов). Промежуточные результаты показывают, что улучшения сохранялись как минимум 6–12 месяцев, а в некоторых случаях — до 2+ лет, но данные фрагментированы из-за нестандартных интервалов оценки (6–12 мес., 13–18 мес., 19–24 мес. или >24 мес.).

- **Ремиссия и потеря диагноза ПТСР**: Около 67–71% участников MDMA-группы не соответствовали критериям ПТСР на момент оценки в MPLONG (через 6+ месяцев), по сравнению с 32–48% в плацебо. Ремиссия определялась как CAPS-5 ≤11 и потеря диагноза. В моделях ICER предполагается стабильность в течение 5 лет для не нуждающихся в повторном лечении, но с ежегодным риском рецидива ~6%. Дополнительно, 67,8% из 90 участников сохраняли преимущества как минимум 12 месяцев.

- **Функциональное улучшение**: Улучшения по шкале SDS (Sheehan Disability Scale) также сохранялись, с фокусом на эмоциональной обработке травмы, снижении ангедонии и повышении посттравматического роста (67–71% участников в фазе 3 отметили рост). В 2025 году новые обзоры подтверждают устойчивость ремиссии в 58–71% случаев для ПТСР.



### Долгосрочная безопасность

- **Общие наблюдения**: В MPLONG не зафиксировано серьёзных нежелательных событий, связанных с MDMA, за пределами кратковременных (тошнота, головная боль, повышение АД во время сессий). Однако данные ограничены: нет систематического мониторинга смертности, кардиоваскулярных рисков или злоупотребления. Около 13 участников MDMA-группы использовали нелегальный MDMA в интервале между MAPP и MPLONG (против 7 в плацебо), что поднимает вопросы о потенциале злоупотребления.

- **Риски**: FDA отметила недостаток данных по долгосрочной безопасности (например, влияние на печень, сердце, суицидальность). В моделях — повышенный риск смертности от ПТСР (RR 1,47 для всех причин, 2,09 для суицида), но косвенная польза от снижения симптомов. Нет зависимости при терапевтическом использовании, но противопоказания для пациентов с сердечными заболеваниями.

- **Другие расширения**: MAPPUSX (NCT04714359) — открытое расширение фазы 3, оценивало изменения по PCL-5 через 18 недель, но фокусировалось на повторном лечении; результаты подтверждают стабильность, но без новых долгосрочных данных.



В целом, долгосрочные эффекты позитивны (устойчивое снижение симптомов и ремиссия в большинстве случаев), но данные из MPLONG ограничены методологическими недостатками, и FDA требует дополнительного фазы 3 для подтверждения. ### Детали критики FDA в Complete Response Letter (CRL)



В августе 2024 года FDA выдала Complete Response Letter (CRL) компании Lykos Therapeutics (дочерняя структура MAPS), отклонив заявку на одобрение MDMA-ассистированной терапии для лечения ПТСР. CRL стал публичным в сентябре 2025 года, что вызвало дискуссии о прозрачности. В письме FDA потребовала проведения дополнительного фазы 3 испытания для изучения безопасности и эффективности. Ниже я разберу ключевые аспекты критики на основе анализа CRL, включая проблемы с дизайном исследования, безопасностью, эффективностью и несоответствиями.



#### Проблемы с дизайном исследования (Study Design)

FDA отметила серьёзные недостатки в структуре испытаний MAPP1 и MAPP2:

- **Функциональное unblinding**: Участники могли легко догадаться, в какой группе они находятся (MDMA или плацебо), из-за сильных психоделических эффектов препарата. Это нарушало принцип двойного ослепления, что могло ввести предвзятость в результаты. FDA подчеркнула трудности поддержания blinding в психоделических исследованиях в целом.

- **Изменение рекомендаций ("changing of the goalposts")**: Изначально FDA рекомендовала использовать плацебо вместо низкой дозы MDMA как контроль во время Special Protocol Assessment. Однако в CRL предложила рассмотреть низкую дозу MDMA как альтернативу, что MAPS расценила как несоответствие. Проблемы, не отмеченные ранее в обширных обсуждениях протокола, были подняты задним числом.

- **Генерализуемость результатов**: Вопросы о том, насколько данные применимы к более широкой популяции, включая влияние предыдущего опыта участников с MDMA (многие имели его до испытаний).



#### Проблемы с безопасностью (Safety)

FDA выразила обеспокоенность по поводу надёжности данных о безопасности:

- **Ненадёжность отчётов**: Инструкции клиническим сайтам не фиксировать определённые эффекты, такие как эйфория, как adverse events (нежелательные события). Это могло привести к недооценке рисков.

- **Пробелы в мониторинге**: Недостаточный сбор данных о кардиоваскулярных рисках (повышение АД и пульса), влиянии на печень и потенциальной нейротоксичности. Также вопросы к предыдущему использованию MDMA участниками, что могло искажать профиль безопасности.

- **Этические нарушения**: Упомянуты аллегативы о принуждении участников и нарушениях в проведении, включая потенциальный data breach (утечка данных), что подорвало доверие к данным.



#### Проблемы с эффективностью (Efficacy)

- **Отсутствие долговечности эффекта**: FDA отметила недостаток долгосрочных данных об эффективности. Хотя краткосрочные результаты (снижение CAPS-5 на 23,7–24,4 балла) были положительными, доказательства устойчивости ремиссии за пределами 18 недель считались недостаточными. Нет значимых различий в результатах между участниками с предыдущим опытом MDMA и без, но это не убедило агентство.

- **Общая недостаточность доказательств**: Эффективность не была полностью охарактеризована, особенно в контексте коморбидностей и долгосрочного воздействия.



#### Несоответствия и общие замечания

- **Shifting standards**: MAPS и Lykos обвинили FDA в изменении требований после завершения испытаний и принятия заявки. Например, поправки к протоколу, решающие предыдущие замечания, не были учтены в CRL.

- **Структура заседания Adcomm**: Критика касалась заседания консультативного комитета FDA 4 июня 2024 года, где голосование было 9:2 против эффективности и 10:1 против соотношения польза/риск. MAPS отметила предвзятость и несоответствия в оценке.

- **Требования к дополнительным данным**: FDA потребовала больше информации по безопасности и эффективности, несмотря на предыдущие соглашения. Это открыло "новую эру ответственности" с публикацией CRL.



### Подробности этических нарушений в испытаниях MDMA-AT для ПТСР



Этические нарушения в клинических испытаниях MDMA-ассистированной терапии (MDMA-AT) для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), проводимых Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) и Lykos Therapeutics, стали одним из ключевых факторов в решении FDA отклонить заявку на одобрение в августе 2024 года. Эти проблемы были выявлены в ходе фазы 3 исследований (MAPP1 и MAPP2), а также в последующих расследованиях. Они включают обвинения в сексуальном насилии, отклонения от протокола, утечки данных и другие несоответствия этическим стандартам. Ниже я разберу основные аспекты на основе доступных отчётов и публикаций по состоянию на декабрь 2025 года.



#### 1. Обвинения в сексуальном насилии и злоупотреблении

Одно из наиболее серьёзных нарушений — аллегативы о сексуальном злоупотреблении со стороны терапевтов во время сессий.

- В 2024 году появились сообщения о случаях, когда терапевты якобы использовали уязвимое состояние участников (под влиянием MDMA) для сексуального контакта. Это включало инциденты с пациентами, испытывающими травму, что усугубляло их состояние. Например, в одном случае терапевты "существенно отклонились" от лечебного руководства, что привело к их отстранению от дальнейших исследований MAPS. Эти обвинения были частью более широких жалоб на этические нарушения, включая принуждение участников к определённым взаимодействиям.

- Такие инциденты подорвали доверие к терапии, поскольку MDMA усиливает эмпатию и открытость, делая пациентов более уязвимыми. FDA в Complete Response Letter (CRL) отметила эти случаи как фактор, влияющий на надёжность данных и безопасность.



#### 2. Отклонения от протокола и неэтичное поведение на исследовательских сайтах

- Терапевты на некоторых сайтах не следовали установленному протоколу, что включало неправильное документирование нежелательных событий (adverse events). Например, инструкции не фиксировать эффекты вроде эйфории как нежелательные привели к недооценке рисков. Это привело к ретракции (отзыву) трёх статей в журнале Psychopharmacology в августе 2024 года, сразу после отклонения FDA. Статьи были отозваны из-за "неэтичного поведения" на одном из исследовательских сайтов, где данные были скомпрометированы.

- Lykos Therapeutics признала, что не сообщила издателю о нарушениях timely (своевременно), что усугубило ситуацию. MAPS отстранила двух терапевтов от дальнейшей работы, но критики отметили, что это не исправило системные проблемы.



#### 3. Утечка данных (data breach) и проблемы с конфиденциальностью

- В марте 2025 года вышла статья о случае с участником испытаний, где произошла утечка личных данных (data breach), включая медицинскую информацию. Это нарушило конфиденциальность и этические стандарты HIPAA (в США). Участник описал, как его данные были скомпрометированы, что привело к дополнительным психологическим травмам. FDA в CRL подчеркнула это как пример ненадёжности сбора данных, что могло искажать результаты безопасности.



#### 4. Предвзятость и давление на участников

- Были обвинения в предвзятости: некоторые участники чувствовали давление со стороны терапевтов или исследователей, чтобы сообщать положительные результаты. Это включало "функциональное разоблачение" (functional unblinding), где пациенты угадывали группу (MDMA или плацебо), что вводило bias. Кроме того, MAPS обвиняли в том, что организация "инкубировала" предвзятость, продвигая терапию как революционную, что влияло на объективность.



#### Последствия и реакция

- Эти нарушения привели к ретракции публикаций, отклонению NDA FDA и требованию дополнительного фазы 3 испытания. MAPS и Lykos в сентябре 2025 года заявили, что сожалеют о неполном раскрытии информации издателям и продолжают переговоры с FDA. Однако критики, включая экспертов из Psychiatric News, отмечают, что такие инциденты подрывают доверие к психоделическим исследованиям в целом. Lykos планирует повторную подачу после доработок, но этические вопросы остаются предметом обсуждений в 2025 году.



Эти нарушения подчёркивают вызовы в психоделических исследованиях, где уязвимость пациентов требует строгого этического контроля. !

извините что много. собираю инфу для себя, заниматься сокращениями и упрощениями для форума нет желания, поскольку не уверен что местная аудитория этим вообще интересуется.



Это самая передовая информация по лечению депрессий. Не все психиатры и терапевты с ней хотя бы знакомы. извините что много. собираю инфу для себя, заниматься сокращениями и упрощениями для форума нет желания, поскольку не уверен что местная аудитория этим вообще интересуется.Это самая передовая информация по лечению депрессий. Не все психиатры и терапевты с ней хотя бы знакомы. Wirująświatła

