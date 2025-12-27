|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:16
2 км бігом з 10 кг на плечах
По Вам плачет ДШВ
maniachello
Повідомлень: 451
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:35
Investor_K написав:
Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням
це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?
Vadim_
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35
maniachello написав:
2 км бігом з 10 кг на плечах
По Вам плачет ДШВ
А по Вам плачет Таня Буланова
Investor_K
Повідомлень: 11170
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:36
Це порноакторка?
maniachello
Повідомлень: 451
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:43
Vadim_
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:48
maniachello написав:
Це порноакторка?
Зачот шутка)))
Investor_K
Повідомлень: 11170
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:50
Пане Вадиме. При всій повазі. Нічого не зрозумів. Якщо вам зручніше писати англійською I would be very happy
Investor_K
Повідомлень: 11170
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:54
специфический тембр, красивый
Vadim_
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:01
Vadim_
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:22
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням
це дуже потужно, нажаль не - 20 С
, подяку потужну зе настрочили?
Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1082
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
