За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:02
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.Я оце готуюся до зимового відпочинку.
Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
шо , у берлогу?
Так. З автономнимиопаленням та джерелами ЕЕ
Investor_K
Повідомлень: 11181
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:31
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.Я оце готуюся до зимового відпочинку.
Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
шо , у берлогу?
Так. З автономнимиопаленням та джерелами ЕЕ
откуда? спілкування з ші закриваю, всё
Vadim_
Повідомлень: 4232
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:32
Оттуда
Investor_K
Повідомлень: 11181
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:02
Бріджит Бардо померла у віці 91рік. На жаль, життя Не є нескінченим. Усе має початок та завершення.
Investor_K
Повідомлень: 11181
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:41
Вы в молодости на Фестивале Студентов у мацкве у 57году её не того?
Неглубоко
Шоб КГБ с Берией следов не обнаружил
барабашов
Повідомлень: 5565
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:54
барабашов написав:
Вы в молодости на Фестивале Студентов у мацкве у 57году её не того?
Неглубоко
Шоб КГБ с Берией следов не обнаружил
Мені тоді було лише 11.
Investor_K
Повідомлень: 11181
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 14:05
барабашов написав:
Вы в молодости на Фестивале Студентов у мацкве у 57году её не того?
Неглубоко
Шоб КГБ с Берией следов не обнаружил
Пане , 57 какой нах берия , вы закусывайте хоть чуть чуть
Vadim_
Повідомлень: 4232
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:21
Закуска понижает градус
maniachello
Повідомлень: 452
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:09
Vadim_ написав: барабашов написав:
Вы в молодости на Фестивале Студентов у мацкве у 57году её не того?
Неглубоко
Шоб КГБ с Берией следов не обнаружил
Пане , 57 какой нах берия , вы закусывайте хоть чуть чуть
Оце влучно! Браво, Вадиме!
Investor_K
Повідомлень: 11181
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
