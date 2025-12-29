RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Тоже поминает Бардо.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:50

на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:52

Чому бульйон куриний, а не перепелиний? Барабашове, які у вас версіі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 23:14

  Investor_K написав:на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.

я прошу прощения... он туда пожрать попёрся? :shock:
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 03:45

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Бульёном хорошо крепчак укладывать
Тот шо тёща на берёзовых бруньках на годовшину тестя настояла у пидпилли
А перепёлки все улетели на зимовку в Кубу, у Кастро всё ж потеплее.
Там на Потомаке Рейгана или Буша поминают с гамбургерами и танцами под МайклаДжейсона?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 05:15

  maniachello написав:
  Investor_K написав:на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.

я прошу прощения... он туда пожрать попёрся? :shock:

Вибачаю. Ви не розумієте особливостей ведення справ з Трампом. Так положено.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 08:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

От переедания шекаладовыми тортами бывают блюютЬ.
Прямо на директора в дорогом синем костюме.
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:36

  барабашов написав:От переедания шекаладовыми тортами бывают блюютЬ.
Прямо на директора в дорогом синем костюме.

Директор - это Вам не диктатор, на директора можно
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:41

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-90)

1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -36
Зміни у хотаба
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Vadim_ написав:спілкування з ші закриваю, всё


Не всі витримують спідкування з інтеллектуалами. Вадим слабенький оппонент та співбесідник. Вразливий до різних речовин та нестабільна нервова система.
Investor_K
