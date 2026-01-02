Это сам БОРМАН Из "БлэкИнквизишен" Лишь только Пелле Оллин и сам Викернес имели право носить такой боевой раскрас викингов как у Великого Инвестора(в тьму на складе когда туда завезут много алкоголя и ковбас)!
Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.
Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию. Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека? Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.
Боже !!!!!!!!!, уберите одного и будем нормально жить почти все