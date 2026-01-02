RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:08

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это сам БОРМАН
Из "БлэкИнквизишен"
Лишь только Пелле Оллин и сам Викернес имели право носить такой боевой раскрас викингов как у Великого Инвестора(в тьму на складе когда туда завезут много алкоголя и ковбас)!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5599
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:56

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.


Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.

Зображення
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9221
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:01

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.


Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.

Зображення

Боже !!!!!!!!!, уберите одного и будем нормально жить почти все
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4352
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:24

такая женщина

Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4352
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15365)
02.01.2026 23:32
ПДР України (77)
02.01.2026 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.