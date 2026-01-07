RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:28

  Investor_K написав:Що це коїться на валютному ринку?

ось
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:45

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Про хрен?

хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой :mrgreen:

Вам50+. Впораєтесь?

закажите , если не страшнее атомной войны, потом расскажет сколько раз и как :oops: , но я жене не изменяю, так шо не беспокойте посольство по поводу визы
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:33

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Пане Вадиме.
А хоча б з Мівіною впораєтесь? Чи Ви ніколи ще не зраджували картопляним чіпсам? :D
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:45

  Investor_K написав:Пане Вадиме.
А хоча б з Мівіною впораєтесь? Чи Ви ніколи ще не зраджували картопляним чіпсам? :D

я таке лайно їм раз на рік, мабуть.
жена умеет и любит готовить
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:10

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Про хрен?

хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой :mrgreen:

Так для чого тоді робили це замовлення?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:13

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Про хрен?

хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой :mrgreen:

Так для чого тоді робили це замовлення?

хлеб с салом пожалуйста, можна раз на тиждень
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:24

Новий рекорд

Офіційний курс долара на 8 січня — 42,72 гривні, що знову є новим рекордом, стало відомо з сайту НБУ.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04

  Investor_K написав:Офіційний курс долара на 8 січня — 42,72 гривні, що знову є новим рекордом, стало відомо з сайту НБУ.

ничего... вот "шаги" введут - тогда и заживём
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04

Планую 16.01 здати файно валюту, а гривню на депозит . Чи є альтернативні ідеі?
