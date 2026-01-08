RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:19

  Investor_K написав:Планую 16.01 здати файно валюту, а гривню на депозит . Чи є альтернативні ідеі?

идеи всегда есть... но они не все сравнительно честные :roll:
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:22

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  maniachello написав:но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 14:54

  Investor_K написав:Планую 16.01 здати файно валюту, а гривню на депозит . Чи є альтернативні ідеі?

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:32

  Investor_K написав:
  maniachello написав:но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК

КК це кримінальний кодекс
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:41

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК

КК це кримінальний кодекс

а ККК - это Ku Klux Klan
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 19:43

На міжбанку бакс 43+
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:44

  Investor_K написав:На міжбанку бакс 43+

Чи не пора злити поки дорожче?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:01

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:На міжбанку бакс 43+

Чи не пора злити поки дорожче?

не играйте в казино...
