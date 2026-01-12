|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 12 січ, 2026 13:29
Vadim_ написав:
как отписатся от єтой теми и не видеть маразм ..... ?
создайте новую тему на эту тему - мы Вам накидаем советов
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:34
Пане Сибарите.
Якщо у назві буде слово «методологія^, я зможу з цим захистити бакалавра? Або хоча б нобелівську отримати.
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:45
для того, чтобы получить нобелевку, надо "закончить 9 войн"
Вы вот сколько войн закончили?
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:25
Простите, я не совсем понимаю, какого бакалавра и от кого Вы собираетесь защищать?
А нобелевку не советую - сплошная морока. Лекцию готовить надо, да и просто лицом много торговать...
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:59
Ну щось з економікою повязане
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:00
Трамп мене всюди виререджає
Зараз переглядають цей форум: Investor_K
і 2 гостей
Ірина_, Модератор
