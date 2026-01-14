За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:56
Hotab написав:
А хто ще які подарунки тут отримав? 😅
Вооот:
maniachello
Повідомлень: 501
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:36
Валюта пішла вниз. Гарний час здавати валюту та на грн депо/обоігаціі. Ловіть безкоштовно поради старого
Investor_K
Повідомлень: 11282
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:19
Ну що там Іран? MIGA?
Investor_K
Повідомлень: 11282
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:52
Hotab написав: Investor_K написав:
1. барабашов, Сибарит, maniachello, shaman +4
Поздоровляю з перемогою одразу чотирьох переможців!
Дякую Вам за конструктивну участь у конкурсі!
Кожен з Вас має свою
ізюминку
Пиріжок з ізюмом став взнаваною зіркою і в якості нагороди в «конкурсі» і отримав участь зразу в двох проєктах:
«Зважені та щасливі» та «Я цураюсь свого тіла».
Зник на тиждень.
А хто ще які подарунки тут отримав? 😅
тису перейшов па разрешению?
Vadim_
Повідомлень: 4486
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 524 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 06:12
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?
извечные темы -
бабы, деньги, оружие
курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей
А перспективи ЮВТ на найближчих виборах?
Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина"
Investor_K
Повідомлень: 11282
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 06:18
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
Investor_K
Повідомлень: 11282
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:17
Investor_K написав:
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
срочно свяжитесь с нею
maniachello
Повідомлень: 501
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:11
Investor_K написав:
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
у ЮВТ ядерный (или ядрёный?
) электорат, не дадут ЮВТ повесить на йолку
хм... почему-то слово "Йyлю" форум посчитал матерным, заменил на 3 звёзды
maniachello
Повідомлень: 501
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:40
maniachello написав: Investor_K написав:
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
срочно свяжитесь с нею
Не положено.
Investor_K
Повідомлень: 11282
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:53
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
срочно свяжитесь с нею
Не положено.
Мы не расскажем. Звоните
maniachello
Повідомлень: 501
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор