За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 09:34

  Investor_K написав:Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?

это у Вас с голодухи буйная фантазия развилась?
или с холодухи?
:shock:

П.С. Пересмотрите "Орел и решку" - там должны были есть верблюжатинку

П.П.С. Вы, случайно, не собрались обменять доллары на верблюжатину? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:54

Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:05

  Investor_K написав:Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

а де вона продається в Україні?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:29

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

а де вона продається в Україні?

и какой курс верблюжатины к гривне? :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:31

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

а де вона продається в Україні?

Мене також цікавить це питання?
PS я не імпортет верблюжатини, жодного фінансового інтересу.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:38

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

а де вона продається в Україні?

Мене також цікавить це питання?
PS я не імпортет верблюжатини, жодного фінансового інтересу.

так может, бизнес по поставкам верблюжатины откроете? :lol:
maniachello
 
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:40

А хто куплятиме?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:41

  Investor_K написав:А хто куплятиме?

те, кому "...жодна релігія не забороняє істи верблюжатину."
логично же :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:06

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

а де вона продається в Україні?

Мене також цікавить це питання?

а почему потянуло на верблюжатину а не кенгурятину или ведмежатину ? где то начитались каких то отзівов?,признавайтесь :)
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:13

Просто побачив відео з виготовлення шкіри верблюжоі. Подума, а що з мясом? І понеслось.
Може, є сенс вартість вартість 1кг верблюжого мяса до локальноі валюти назвати індексом Великого Інвестора?
Є різні індекси. Доу Джонс. Біг Мак. Великого Інвестора ще буде🐫
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
