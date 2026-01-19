|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:28
Investor_K написав:
Так я ж оце намагаюся вже другий день про це дізнатися.
Мне гугл минут за 5 рассказал, что оно жесткое
Investor_K написав:
Пане Сибарите, що Ви зазвичай їсте на сніданок?
Зачем же переходить на личности?
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:41
Я просто думаю, що якщо буду снідати те ж , що й Ви, то також буду розумним та економічно грамотним.
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:52
Investor_K написав:
Я просто думаю, що якщо буду снідати те ж , що й Ви, то також буду розумним та економічно грамотним.
Радует, что не хотите с этой целью съесть меня
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:53
Я в інтернеті знайшов, що найсмачніший у верблюда горб. Тому а стейк тільки горб!!!
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:55
Investor_K написав:
Я в інтернеті знайшов, що найсмачніший у верблюда горб. Тому а стейк тільки горб!!!
- Сусіде, а що це в тебе свиня на милицях ходить?
- А я що дурень, щоб заради одного холодцю всю свиню різати?
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:04
Цей анекдот трохи образливий для барабашова. )))
