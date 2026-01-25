|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:24
Я стар, я очень стар, я супер стар (с)
Мне до Вас ещё далеко
maniachello
Повідомлень: 533
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:10
maniachello написав:
Я стар, я очень стар, я супер стар (с)
Мне до Вас ещё далеко
Наскільки далеко?
Investor_K
Повідомлень: 11338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:55
Хто чим займається під час блекаутіа?
Investor_K
Повідомлень: 11338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 07:25
Бо я займаюся власним здоровям
Investor_K
Повідомлень: 11338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:52
Investor_K написав:
Бо я займаюся власним здоровям
з якого року від народження?
Vadim_
Повідомлень: 4548
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:51
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Бо я займаюся власним здоровям
з якого року від народження?
Після 18
Investor_K
Повідомлень: 11338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:38
Пане Вадиме, ви грооші підготували для моєі поіздки до Єгипту?
Investor_K
Повідомлень: 11338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
