За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:47
fox767676 написав:
Ми не лаємось, а рішуче засуджуємо мародерство мікроміндічів , від якого вони намагаються відвернути увагу "полюванням на відьом"
Ви в змозі приєднатись до цих засудженнь ?
Так. Я за любий кипіш. Аби не змерзнути.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47
Investor_K написав: fox767676 написав:
Ми не лаємось, а рішуче засуджуємо мародерство мікроміндічів , від якого вони намагаються відвернути увагу "полюванням на відьом"
Ви в змозі приєднатись до цих засудженнь ?
Так. Я за любий кипіш. Аби не змерзнути.
Бо на Троєщині не жарко
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:00
Investor_K написав: барабашов написав:
Давайте лучше съездим на вашу историческую родину.
Там где Рэмба крошил террористов в четвёртом "Рэмбе"
Бюджет під цю пропозицію є? А то один мене вже відправив на північ Африки скуштувати верблюжатину. Завдання поставив, а ресурсами (тобто грошима) не забезпечив.
Кстати, если вы есть в Пейсбуке, и наберёте там в поисковике “Mr. Tester” то там вылезет канал одного упитанного пиндоса, который любит хорошо пожрать и ел несколько раз верблюжатину
Целый молодой верблюд ему в Кувейте обошёлся в три тысячи непонятно чего - их фунтов, долларов, может британских фунтов
Там реально был стол на человек 30 с пол центнера мяса
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:21
барабашов написав:
Кстати, если вы есть в Пейсбуке, и наберёте там в поисковике “Mr. Tester” то там вылезет канал одного упитанного пиндоса, который любит хорошо пожрать и ел несколько раз верблюжатину
Целый молодой верблюд ему в Кувейте обошёлся в три тысячи непонятно чего - их фунтов, долларов, может британских фунтов
Там реально был стол на человек 30 с пол центнера мяса
Це до пана Вадима. Він відповідальний за бюджет. Мені пофіг куди їхати за верблюжатиною. Кувейт так Кувейт.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:02
Пане барабашов,
Ви зараз у якій краіні?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:35
Доллар попер вниз
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:45
Investor_K написав:
Доллар попер вниз
Час переходити у гривневі депозити або ОВДП
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11349
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
