За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:35
Про Днепр не знаю, а в Павлограде с конца 90-х ни отопления, ни ГВП
maniachello
Повідомлень: 534
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03
Investor_K написав:
Пане барабашов,
Ви зараз у якій краіні?
У той, де курс мiсцевої валюти до бакса 43 с невеличким хвістиком
барабашов
Повідомлень: 5630
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55
Vadim_ написав: Investor_K написав:
У Києві є ризик вимкнення горячого водопостачання
у Дніпрі , мабуть у половині міста , нема з 2002
Також казали, що тимчасово?
Investor_K
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:56
maniachello написав:
Про Днепр не знаю, а в Павлограде с конца 90-х ни отопления, ни ГВП
Також тимчасово казали?
Investor_K
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:57
барабашов написав: Investor_K написав:
Пане барабашов,
Ви зараз у якій краіні?
У той, де курс мiсцевої валюти до бакса 43 с невеличким хвістиком
Невже в Украіні?
Investor_K
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:59
Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?
Прохожий
Повідомлень: 14270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:19
Прохожий написав:Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?
Яка мета цього запитання?
Investor_K
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
