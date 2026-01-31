RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 08:43

Вы в депозиты вложились?
А то металлы обвалились, скоро золото будет дешевле грибов.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 08:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Золото треба десь зберігати. Його можуть вкрасти. Ніколи не мав справу з банківським золотом. Хіба що декілька разів купляв на подарунок
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:07

Майже блекаут

Майже блекаут

По всій краіні
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:01

Пакуйте золото бочками
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:06

maniachello

maniachello

Може краще в гирі? Або ж гантелі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:19

Снегири - не гири... Пакуйте золото в гири
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:37

  Investor_K написав:По всій краіні

Не блекаут, а каскадна системна аварія.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:43

  maniachello написав:Снегири - не гири... Пакуйте золото в гири

Немає в мене золота. Немає.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:02

Так купите
