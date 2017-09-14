Shaman написав:за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу
Звісно. За енергосистему відповідав "двушка в маскву"
А цього громадянина Ізраїлю піймали, ловлять? Алі-Баба в ЗСУ водієм пішов?
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию. ----------------------------- Не хочет. Что дальше?
Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация. Даже если всех мужчин мобилизуют включая вас. Чего хочет питун обсуждать бесполезно. Там могут быть претензии стать правителем солнечной системы или уничтожить целый народ.
Вы верно написали. Гадать о желаниях другого человека занятие бесполезное. Он, бывает, и сам не знает, чего он хочет. Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования. Вопрос, что делать нам?
Кабінет Міністрів України виключив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії.