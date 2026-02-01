|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:03
Investor_K написав:
Фігово коли між рейсами забагато часу. Ото 1,5 год оптимально.
Сходите в дьютик, затарьтесь по полной
1
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:07
maniachello написав: Investor_K написав:
Фігово коли між рейсами забагато часу. Ото 1,5 год оптимально.
Сходите в дьютик, затарьтесь по полной
Це справа китайців. Вони вигребають усе підряд. А мені б ото верблюжатини скуштувати. Так не продають…
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:10
Слетайте в Катар. Или, на худой конец, в Тунис
1
