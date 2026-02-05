Концы - в воду
Додано: Сер 04 лют, 2026 13:17
Додано: Сер 04 лют, 2026 18:17
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Слава великому инвестору(в недвигу замёрзшей и залитой ...вном Троещины) - нашему будущему лидеру, неисчислимые накопления которого мы готовы тратить на благое дело(пропить на Масленицу) уже сейчас! И в ходе праздника буду звучать только песни в его славу(групп Коррозия Металла и КПП) и за его счёт!
Додано: Сер 04 лют, 2026 18:39
шо це?
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:12
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
КровьПролитПросвет
Харьковская группа известнейшая
Погугли К.П.П. "Хочу жрать"
"Под весёлым роджером" с СЭРом хоть раз видел?
Додано: Сер 04 лют, 2026 20:25
вы черезчур нахрапом , можно немного иначе?
Я НЕ мАРИЯ тЕРЕЗА , но тем не менее и не ебанашка
Грета Тунберг
мне инвестор пи х... от слова совсем , какая польза от аморфнго тела
Додано: Сер 04 лют, 2026 21:54
Знову людина вжила ліків для рослин. Біда.
