За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 13:17

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Как-то начало и конец друг другу противоречат :roll:

Ви б хотіли звести кінці з кінцями?)

Концы - в воду
maniachello
 
Повідомлень: 560
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 16:52

А кінець війни видно? Яким буде фінал?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11391
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 17:02

  Investor_K написав:Яким буде фінал?

1:0
maniachello
 
Повідомлень: 560
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 18:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Слава великому инвестору(в недвигу замёрзшей и залитой ...вном Троещины) - нашему будущему лидеру, неисчислимые накопления которого мы готовы тратить на благое дело(пропить на Масленицу) уже сейчас! И в ходе праздника буду звучать только песни в его славу(групп Коррозия Металла и КПП) и за его счёт!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 18:39

  барабашов написав:Слава великому инвестору(в недвигу замёрзшей и залитой ...вном Троещины) - нашему будущему лидеру, неисчислимые накопления которого мы готовы тратить на благое дело(пропить на Масленицу) уже сейчас! И в ходе праздника буду звучать только песни в его славу(групп Коррозия Металла и КПП) и за его счёт!

шо це?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 19:12

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

КровьПролитПросвет
Харьковская группа известнейшая
Погугли К.П.П. "Хочу жрать"
"Под весёлым роджером" с СЭРом хоть раз видел?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 20:25

  барабашов написав:КровьПролитПросвет
Харьковская группа известнейшая
Погугли К.П.П. "Хочу жрать"
"Под весёлым роджером" с СЭРом хоть раз видел?

вы черезчур нахрапом , можно немного иначе?
Я НЕ мАРИЯ тЕРЕЗА , но тем не менее и не ебанашка
Грета Тунберг

мне инвестор пи х... от слова совсем , какая польза от аморфнго тела
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 21:54

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:КровьПролитПросвет
Харьковская группа известнейшая
Погугли К.П.П. "Хочу жрать"
"Под весёлым роджером" с СЭРом хоть раз видел?

вы черезчур нахрапом , можно немного иначе?
Я НЕ мАРИЯ тЕРЕЗА , но тем не менее и не ебанашка
Грета Тунберг

мне инвестор пи х... от слова совсем , какая польза от аморфнго тела

Знову людина вжила ліків для рослин. Біда.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11391
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 151152153154
Форум:
Модератори: Ірина_, Модератор

