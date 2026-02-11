|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 11 лют, 2026 13:50
Сибарит написав: Vadim_ написав: барабашов написав:
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?
Так ведь право голоса есть не только у психиатров 😁
ага ,і у множества деб ило в
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:02
І не помітив як пролетіли цю цифру
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11408
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:24
Investor_K написав:
І не помітив як пролетіли цю цифру
х...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 16:11
Vadim_ написав: Investor_K написав:
І не помітив як пролетіли цю цифру
х...
Розшифруйте плз.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11408
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 18:51
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
І не помітив як пролетіли цю цифру
х...
Розшифруйте плз.
Он Вас поздравляет
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:09
Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11408
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 00:25
Investor_K написав:
Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.
Это день сурка?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|