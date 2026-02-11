RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:50

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия

не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?

Так ведь право голоса есть не только у психиатров 😁

ага ,і у множества деб ило в
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:02

350000 переглядів

І не помітив як пролетіли цю цифру
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:24

  Investor_K написав:І не помітив як пролетіли цю цифру

х...
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:11

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:І не помітив як пролетіли цю цифру

х...

Розшифруйте плз.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:51

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:І не помітив як пролетіли цю цифру

х...

Розшифруйте плз.

Он Вас поздравляет
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:58

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Розшифруйте плз.

Он Вас поздравляет

в єтой теме писать нельзя , она вирусная, и удалиться нельзя , как затрелиться?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:09

Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 00:25

  Investor_K написав:Навіть якщо Ви застрелитися, то обовʼязково воскресите і знову опинитися у цій темі.

Это день сурка?
1
