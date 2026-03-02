|
Додано: Пон 02 бер, 2026 09:55
От пан Сибарит виіє робити пропозиціі, від яких неможливо відмовитись))))
Додано: Пон 02 бер, 2026 09:56
Я хочу заробляти великі-превеликі гроші,
Бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші!
Кататися по місту в блискучому довгому лімузині,
Й купувати речі в дорогому магазині.
Я хочу, щоб мене любили високі фотомоделі,
Щоб з ними розважатися в п'ятизірковому готелі.
Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!
(с) Тартак "100%-й плагіат"
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:22
Rich Arabian вам в допомогу.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:25
