RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 20:49

  Investor_K написав:Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?

Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"
maniachello
 
Повідомлень: 602
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 05:40

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?

Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"

Мільйон фунтів стерлінгів
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11490
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 08:30

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?

Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"

Мільйон фунтів стерлінгів

«Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало» (с) Александр Дюма «Три мушкетера».
maniachello
 
Повідомлень: 602
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 08:57

Тоді нехай буде 2.
Ви надасте готівкою, як Остап Ібрагімович?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11490
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:45

  Investor_K написав:Тоді нехай буде 2.
Ви надасте готівкою, як Остап Ібрагімович?

- С Гоголя получи. Нет у меня хлеба, - решительно брякнул Турка.
(с) Григорий Белых, Алексей Пантелеев. "Республика ШКИД"
maniachello
 
Повідомлень: 602
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:26

Вчора нарахували кешбек лише 5% від покупки національного товару. Грабіж на рівному місці.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11490
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:37

  Investor_K написав:Вчора нарахували кешбек лише 5% від покупки національного товару. Грабіж на рівному місці.

А я Вам говорил - я не играю в азартные игры с государством.
И Вам не советую.
maniachello
 
Повідомлень: 602
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 166167168169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6961)
03.03.2026 11:03
FinAwards 2026 (7)
03.03.2026 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.