За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:49
Investor_K написав:
Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?
Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"
Додано: Вів 03 бер, 2026 05:40
maniachello написав: Investor_K написав:
Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?
Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"
Мільйон фунтів стерлінгів
Додано: Вів 03 бер, 2026 08:30
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?
Сколько Вам нужно денег для счастья? (с) О. Бендер "Золотой теленок"
Мільйон фунтів стерлінгів
«Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало» (с) Александр Дюма «Три мушкетера».
Додано: Вів 03 бер, 2026 08:57
Тоді нехай буде 2.
Ви надасте готівкою, як Остап Ібрагімович?
Додано: Вів 03 бер, 2026 09:45
Investor_K написав:
Тоді нехай буде 2.
Ви надасте готівкою, як Остап Ібрагімович?
- С Гоголя получи. Нет у меня хлеба, - решительно брякнул Турка.
(с) Григорий Белых, Алексей Пантелеев. "Республика ШКИД"
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:26
Вчора нарахували кешбек лише 5% від покупки національного товару. Грабіж на рівному місці.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:37
Investor_K написав:
Вчора нарахували кешбек лише 5% від покупки національного товару. Грабіж на рівному місці.
А я Вам говорил - я не играю в азартные игры с государством.
И Вам не советую.
