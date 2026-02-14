|
Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Валютні інвестиції домінують у більшості обізнаних сучасних інвесторів. Порівнювати їхню ефективність, звісно, важливо з урахуванням ризиків та пасивності. Нижче — огляд ключових інструментів, орієнтовні суми входу, дохідність, ризики, а також податкові й регуляторні нюанси, з якими стикається український інвестор.
Дивися повний текст Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті 2026
R2
- Робот новин
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:45
"оподатковуються стандартно: 18% ПДФО + 1,5% військового збору"
Это про какую страну? В Украине ВЗ уже второй год, как 5%. И с иностранных инвестиций тоже. Или я пропустил возврат к ставке времени АТО?
moveton
