За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:28
Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:32
Investor_K написав:
Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?
то Вы ещё курс бензина и ДТ не видели
