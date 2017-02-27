Доллар продолжает расти во вторник, поскольку углубляющийся конфликт на Ближнем Востоке вновь вызвал опасения насчет инфляции и толкнул инвесторов к активам-убежищам.



Резкий рост цен на нефть заставил трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентных ставок центробанков по всему миру, особенно в странах, которые в значительной степени зависят от импорта энергоносителей.



Трейдеры также рассматривают США как возможную "тихую гавань" из-за их высокой энергетической независимости, несмотря на сомнения в статусе доллара как резервной валюты, возникавшие в прошлом году.



"Как крупный производитель нефти с мировой резервной валютой, Соединенные Штаты, будут рассматриваться как убежище для денег инвесторов", - сказала Кэти Джонс из Schwab Center.



Евро



EURUSD

в паре с долларом к 13:11Z упал на 0,68% до $1,1607 - самого низкого уровня с января.



Японская иена



USDJPY

к доллару подешевела на 0,22% до 157,68 - минимума с 23 января.



"Европа и Япония выделяются среди крупнейших экономик тем, что по-прежнему испытывают острую потребность в импорте энергоносителей, - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank. - Исторический опыт показывает, что таким валютам, как иена и евро, будет несладко".



Индекс доллара к корзине из шести основных валют

DXY

вырос на 0,62% до 99,127, в ходе сессии коснувшись 99,267 - максимального значения более чем за месяц.



Однако стратеги Invesco предостерегают, что ралли может оказаться кратковременным - достаточно вспомнить, как в июне прошлого года неуверенный рост доллара после ударов США по ядерным объектам Ирана быстро сменился отставанием от рынка.



Британский фунт



GBPUSD

опустился на 0,66% до $1,3316, достигнув самого низкого уровня с декабря.



Швейцарский франк



USDCHF

подешевел на 0,71% до 0,7844. ЦБ Швейцарии в понедельник дал понять, что готов провести вмешательство на рынке, чтобы сдержать подъем франка, который может нанести ущерб экспортерам - редкий случай, когда регулятор делает подобные заявления.



Австралийский доллар



AUDUSD

отступил на 0,97% до $0,7022, "киви"



NZDUSD

снизился на 0,76% до $0,5895 .



Юань на офшорном рынке



USDCNH

снизился на 0,19% до 6,9133.



Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что операция в Иране изначально рассчитана на 4-5 недель, но может продлиться больше. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что война против Ирана не займет годы.







