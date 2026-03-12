RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Нед 08 бер, 2026 19:55

  Прохожий написав:это ветка обитателей фрунзе103?)

А ви з якою метою запитуєте? Заблудились по життю? Не розумієте, коди пройшли, пане Прохожий?
Ну то Вам далі. Ідіть далі
Investor_K
Нед 08 бер, 2026 20:03

Прохожий
Пон 09 бер, 2026 08:14

  Прохожий написав:говорящая панда, Я в акуе :mrgreen:

Якщо потрібна допомога звідти вибратись - звертайтесь
Investor_K
Пон 09 бер, 2026 16:28

Курс долара на міжбанку 44 грн
maniachello
 
Пон 09 бер, 2026 17:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»
барабашов
Пон 09 бер, 2026 17:50

  барабашов написав:Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»

зависит от ударения ,два сы сы
Vadim_
 
Вів 10 бер, 2026 11:47

  Прохожий написав:говорящая панда, Я в акуе :mrgreen:

Ajuy — небольшая отдалённая рыбацкая деревушка и одноимённый пляж около неё на острове Фуэртевентура (Канарские острова, Испания).

я Вам завидую :roll:
maniachello
 
Сер 11 бер, 2026 19:11

Invitation to discussion

All cultured and intelligent people, who are capable of creative thinking, are invited to this topic.
The goal is communication and discussion of current issues of our time.
Investor_K
Чет 12 бер, 2026 06:46

  Investor_K написав:All cultured and intelligent people, who are capable of creative thinking, are invited to this topic.
The goal is communication and discussion of current issues of our time.

Ландан из зе кэпитал оф грэйт бритэн
maniachello
 
Чет 12 бер, 2026 10:29

討論邀請

所有有教養、有智慧且具備創意思考的人士，均受邀參與本次討論。

本次討論旨在就當今時代熱門議題進行交流與探討。
Investor_K
