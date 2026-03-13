RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:03

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  maniachello написав:Пока вы тут упражняйтесь в китайской каллиграфии, Свириденко анонсировала новый кэшбэк - теперь за топливо


Я підтримую любий кешбек
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:22

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А я підтримую любий хрусткий кеш
Краще синіми
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:04

  барабашов написав:А я підтримую любий хрусткий кеш
Краще синіми

В очередь!
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:26

  барабашов написав:А я підтримую любий хрусткий кеш
Краще синіми

5 гривенні купюри вивели з обігу.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:31

Барабашов, Ви мені скажіть, що не поділили Філатов та Лачен? Вже другий день мочать один одного. Модератора на них немає!
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 12:14

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Не в курсе.
Но Борух всегда был ссыкливым хамлом, которому ни разу не делали трепанацию верхней коробки, потомушо крыша какая то серьёзная имеется
Кстати лет 10 назад я его видел едущим домой по набке на харлее.
Не в бронированном гелике
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 12:29

  барабашов написав:Не в курсе.
Но Борух всегда был ссыкливым хамлом, которому ни разу не делали трепанацию верхней коробки, потомушо крыша какая то серьёзная имеется
Кстати лет 10 назад я его видел едущим домой по набке на харлее.
Не в бронированном гелике

Поруч з цирком? Чи біля відділення Прокредитбанку?
Investor_K
