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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:08

Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:43

  Investor_K написав:Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.

Я Вас не узнаю... А где же драйв, а где же запал? Где настрой?
Я где же "набьём морду вратарю из Кабо-Верде"?
:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:08

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.

Я Вас не узнаю... А где же драйв, а где же запал? Где настрой?
Я где же "набьём морду вратарю из Кабо-Верде"?
:shock: :shock: :shock:

Це для Вас. А я вже старий.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44

  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:52

  maniachello написав:
  Investor_K написав:[

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 2,2 млн подписчиков за несколько часов после матча против Испании

Всё возможно... Нужно только захотеть

ІнвесторК набрав лише 78 переглядів, всі від Барабашова, коли виставив на показ свій відбілений тузік. :oops:
Hotab
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  #<1 ... 274275276277
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