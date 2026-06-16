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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 13:08
Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.
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Investor_K
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maniachello
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Додано: Вів 16 чер, 2026 18:08
Це для Вас. А я вже старий.
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Investor_K
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Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44
Investor_K написав:
Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 22:52
maniachello написав: Investor_K написав:
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 2,2 млн подписчиков за несколько часов после матча против Испании
Всё возможно... Нужно только захотеть
ІнвесторК набрав лише 78 переглядів, всі від Барабашова, коли виставив на показ свій відбілений тузік.
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Hotab
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