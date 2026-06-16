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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:08

Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:43

  Investor_K написав:Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.

Я Вас не узнаю... А где же драйв, а где же запал? Где настрой?
Я где же "набьём морду вратарю из Кабо-Верде"?
:shock: :shock: :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:08

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.

Я Вас не узнаю... А где же драйв, а где же запал? Где настрой?
Я где же "набьём морду вратарю из Кабо-Верде"?
:shock: :shock: :shock:

Це для Вас. А я вже старий.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44

  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 05:35

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч

прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились? ;)

Матч був безтолковий. Автобус від Верде нецікавий. Тому жодної штанги.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 05:40

Рекорд Клозе

Очевидно, буде побитий на цьому чемпіонаті. Мессі вже його повторив. Ще 1 гол це питання часу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 07:39

  maniachello написав:оракул с Троещины, брать акции SPCX?

вопрос остался без ответа
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