|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 16 чер, 2026 13:08
Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12140
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 16 чер, 2026 18:08
Це для Вас. А я вже старий.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12140
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44
Investor_K написав:
Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13226
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 17 чер, 2026 05:35
Shaman написав: Investor_K написав:
Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились?
Матч був безтолковий. Автобус від Верде нецікавий. Тому жодної штанги.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12140
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 чер, 2026 05:40
Очевидно, буде побитий на цьому чемпіонаті. Мессі вже його повторив. Ще 1 гол це питання часу
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12140
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 чер, 2026 07:39
maniachello написав:оракул с Троещины
, брать акции SPCX?
вопрос остался без ответа
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|