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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Чет 18 чер, 2026 10:19
Investor_K написав:
Тепер від 1 до 12
451
по Фаренгейту
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maniachello
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Додано: Чет 18 чер, 2026 10:35
Дякую.
Ну і тепер по 100 бальній шкалі
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Investor_K
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Додано: Чет 18 чер, 2026 10:51
Investor_K написав:
Дякую.
Ну і тепер по 100 бальній шкалі
3/4"
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maniachello
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Додано: Чет 18 чер, 2026 13:53
maniachello написав: Investor_K написав:
Дякую.
Ну і тепер по 100 бальній шкалі
3/4"
Враховуючи, що нашому опитуванні 1 - це найвищий бал, то дякую за високу оцінку
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Investor_K
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Додано: Чет 18 чер, 2026 18:58
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Дякую.
Ну і тепер по 100 бальній шкалі
3/4"
Враховуючи, що нашому опитуванні 1 - це найвищий бал, то дякую за високу оцінку
Адже я щиро, безкоштовно та високопрофесійно надав людині допомогу. Тому й оцінка така висока
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Investor_K
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