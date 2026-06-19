|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:42
P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12160
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:58
21 червня у Києві пройде Марш "КиївПрайд" - КМДА
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12160
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12160
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:24
Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13258
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:43
Shaman написав: Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
Про таке він зізнаЄться лише в особистих. 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19365
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2631 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:51
Shaman написав: Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
А потім?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12160
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|