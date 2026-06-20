|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 20 чер, 2026 16:56
На роботі сказали, щоб стояв без дубинки. А як без дубинки пояснити людині, що вона неправа?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 чер, 2026 18:53
Є попередження, що сьогодні вночі старий може погано спати
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 чер, 2026 21:14
Якби у мене був білий орел, я б від нього відмовився
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 чер, 2026 02:51
Investor_K написав:
Є попередження, що сьогодні вночі старий може погано спати
Не стоит так переживать о переговорах США-Иран
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 21 чер, 2026 07:31
Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 чер, 2026 08:22
Investor_K написав:
Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
дивиться, щоб не отримали й від тих, й від других:lol:
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13269
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 21 чер, 2026 08:27
Shaman написав: Investor_K написав:
Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
дивиться, щоб не отримали й від тих, й від других:lol:
Там ще є треті. Поліція.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|