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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 16:56

На роботі сказали, щоб стояв без дубинки. А як без дубинки пояснити людині, що вона неправа?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 18:53

Є попередження, що сьогодні вночі старий може погано спати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 21:14

Якби у мене був білий орел, я б від нього відмовився
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 02:51

  Investor_K написав:Є попередження, що сьогодні вночі старий може погано спати

Не стоит так переживать о переговорах США-Иран
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 07:31

Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:22

  Investor_K написав:Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
дивиться, щоб не отримали й від тих, й від других:lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 08:27

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, хто сьогодні планує у центр? ЛГБТ - ПС. Я, може, схожу.
дивиться, щоб не отримали й від тих, й від других:lol:

Там ще є треті. Поліція.
Investor_K
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  #<1 ... 278279280281
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