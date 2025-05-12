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Finance.ua: Кредитні картки
без відсотків: що можуть...

Finance.ua: Кредитні картки без відсотків: що можуть...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:38

Finance.ua: Кредитні картки без відсотків: що можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Обрали кілька цікавих варіантів, які варті вашої уваги
Finance.ua в цьому матеріалі зібрав шість карток, які на нашу думку можуть бути досить цікаві клієнтам банків.

Дивися повний текст Кредитні картки без відсотків: що можуть запропонувати банки
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:38

по Глобусу -
>>>Недолік: за місяць можна заробити не більше ніж 500 грн кешбеку.

застарілан інформація
зараз 600 але не всі картки
greenozon
 
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