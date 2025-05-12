Обрали кілька цікавих варіантів, які варті вашої уваги
Finance.ua в цьому матеріалі зібрав шість карток, які на нашу думку можуть бути досить цікаві клієнтам банків.
Дивися повний текст Кредитні картки без відсотків: що можуть запропонувати банки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 20 лип, 2025 22:38
Finance.ua: Кредитні картки без відсотків: що можуть...
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Дивися повний текст Кредитні картки без відсотків: що можуть запропонувати банки
Додано: Нед 20 лип, 2025 22:38
по Глобусу -
>>>Недолік: за місяць можна заробити не більше ніж 500 грн кешбеку.
застарілан інформація
зараз 600 але не всі картки
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