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За яку зарплату готові працювати
українці — результати...

За яку зарплату готові працювати українці — результати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:33

За яку зарплату готові працювати українці — результати...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.

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За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:33

Хто ці 4%, які готові працювати за копійки?
kuinamor58
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Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 08:49

  kuinamor58 написав:Хто ці 4%, які готові працювати за копійки?

Напевно мало селян запитали, тому всього 4%
В далеких селах мінімалка (6160 грн) за щастя. І переважна більшість буде робити за мінімалку, але в селі, ніж постійно їздити в місто за 15-20 тис. Головне, щоб з роботи завжди можна було піти додому.
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Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 09:20

  kuinamor58 написав:Хто ці 4%, які готові працювати за копійки?

те, кого никуда не берут, возможно, кому за 50 лет, и они хотят элементарно купить кусок хлеба с маслом.
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