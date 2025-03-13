Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.
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За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування
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Додано: Пон 04 сер, 2025 21:33
За яку зарплату готові працювати українці — результати...
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За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування
Додано: Вів 05 сер, 2025 08:49
Напевно мало селян запитали, тому всього 4%
В далеких селах мінімалка (6160 грн) за щастя. І переважна більшість буде робити за мінімалку, але в селі, ніж постійно їздити в місто за 15-20 тис. Головне, щоб з роботи завжди можна було піти додому.
Додано: Вів 05 сер, 2025 09:20
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