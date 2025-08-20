INVESTFEST

Це подія для підприємців, ІТ-фахівців, держслужбовців, ветеранів та всіх, хто хоче самостійно управляти своїми фінансами, не покладаючись на випадок чи поради сумнівних «гуру». Організатори події: фінансовий портал Мінфін та Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU - провідної інвестиційної групи та найбільшого брокера на ринку державних облігацій України. 📅 Коли: 21 серпня 2025 💻 Формат: онлайн 🎫 Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією Серед спікерів: Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem), Василь Матій (Smart Family Office, Toloka.vc), Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE), Павло Бойко (Gonzo Invest), Владислав Свистунов (ICU), Микита Гуппал, Олена Набатова, Юлія Бабенко та інші.
21 серпня відбудеться масштабна безкоштовна онлайн-конференція, присвячена інвестиціям. Це чудова нагода для тих, хто цікавиться темою особистих фінансів, хоче отримати практичні знання та зрозуміти, куди інвестувати в Україні сьогодні. У програмі: виступи понад 20 спікерів-практиків, панельні дискусії, огляд ринку ОВДП, акцій, нерухомості, землі, ETF та криптовалют.
Серед спікерів — Владислав Свистунов (ICU), Наїда Хотинська (Pro Invest Academy), Роман Кошовський (FIREkit), Павло Бойко (Gonzo Invest), Олександр Чорний (Zeminvest), Дмитро Куренков (EasyVending) та інші.