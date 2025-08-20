RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
INVESTFEST

INVESTFEST
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:34

INVESTFEST

📢 INVESTFEST 2025: перші спікери вже відомі!
Серед учасників:
🔹 Юлія Баткалова — BY finance
🔹 Олесь Вареник — Investhub
🔹 Микита Гупал — ETF
🔹 Олена Набатова — крипта
🔹 Василь Матій — фінансові помилки
🔹 Володимир Копоть — нерухомість
🔹 Павло Бойко, Юлія Бабенко, Роман Кошовський — про капітал, облігації та інвестування
📌 Більше експертів — найближчим часом.
🗓 Коли: 21 серпня | 💻 Онлайн |

🔗Участь безкоштовна

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 10:12

Куди вкласти $100, $500 чи $1000: дізнайтесь на INVESTFEST

Це подія для підприємців, ІТ-фахівців, держслужбовців, ветеранів та всіх, хто хоче самостійно управляти своїми фінансами, не покладаючись на випадок чи поради сумнівних «гуру».
Організатори події: фінансовий портал Мінфін та Finance.ua за підтримки генерального партнера ICU - провідної інвестиційної групи та найбільшого брокера на ринку державних облігацій України.
📅 Коли: 21 серпня 2025
💻 Формат: онлайн
🎫 Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією
Серед спікерів: Олександр Чорний (Zeminvest, Dobrozem), Василь Матій (Smart Family Office, Toloka.vc), Роман Кошовський (FIREkit, GOALS on FIRE), Павло Бойко (Gonzo Invest), Владислав Свистунов (ICU), Микита Гуппал, Олена Набатова, Юлія Бабенко та інші.

Детальніше про програму на сайті конференції

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:51

Друзі, запрошуємо на InvestFest 2025!

21 серпня відбудеться масштабна безкоштовна онлайн-конференція, присвячена інвестиціям. Це чудова нагода для тих, хто цікавиться темою особистих фінансів, хоче отримати практичні знання та зрозуміти, куди інвестувати в Україні сьогодні.
У програмі: виступи понад 20 спікерів-практиків, панельні дискусії, огляд ринку ОВДП, акцій, нерухомості, землі, ETF та криптовалют.

Зображення

Серед спікерів — Владислав Свистунов (ICU), Наїда Хотинська (Pro Invest Academy), Роман Кошовський (FIREkit), Павло Бойко (Gonzo Invest), Олександр Чорний (Zeminvest), Дмитро Куренков (EasyVending) та інші.

📅 Дата: 21.08.2025
🌐 Формат: онлайн
💰 Участь: безкоштовна

Партнери події: ICU, Zeminvest, Біржовий університет, EasyVending, Хотинська Наїда, S1 REIT, ОТП Капітал.

👉 Зареєструватися можна тут

Чекаємо вас!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:59

Форумчани!

Уже завтра стартує InvestFest 2025 — безкоштовна онлайн-конференція про інвестиції в Україні!

20+ спікерів, практичні інсайти, реальні кейси.

👉Реєструйся зараз, щоб не пропустити
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9555)
20.08.2025 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.