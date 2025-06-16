RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:11

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає...

Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.

Дивися повний текст
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:50

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.

Дивися повний текст
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini

Гаразд я роблю 10 запитів в день. Питання яка вигода гуглу з моїх безкоштовних запитів ?
yama
 
Повідомлень: 5321
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9227 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:10

  yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.

Дивися повний текст
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini

Гаразд я роблю 10 запитів в день. Питання яка вигода гуглу з моїх безкоштовних запитів ?


Монетизують
Hotab
 
Повідомлень: 16068
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 08:41

240кВт на один лям запитів!!!!
ktokostyna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:50

Re: Google розкрив, скільки енергії насправді споживає...

ktokostyna написав:240кВт на один лям запитів!!!!
240 кВт*годин. Десь як одна середня квартира за місяць
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36549
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:37

  yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.

Дивися повний текст
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini

Гаразд я роблю 10 запитів в день. Питання яка вигода гуглу з моїх безкоштовних запитів ?

вивчає тебе, щоб потім давати більш таргетовану рекламу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

