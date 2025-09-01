RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
АФЕРИСТИ!

АФЕРИСТИ!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:17

АФЕРИСТИ!

АФЕРИСТИ! ШАХРАЇ! Обходьте 10-ою дорогою, бо просто оббирають нагло людей.
Цей термінал стоїть на виході з Аврори самим першим - розраховано на довірливих людей. Ніде не вказано, що бере до 10 % комісії, щоби поповнити власну картку. Поклала 500 грн, списало 40 грн. комісії. На претензію по телефону оператр хіхікаючи сказав - ве було на екрані вказано і відмінити операцію не можна, нічим не можу помогти.
Не користуйтеся їх послугами.
sarmatka888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 06:12

sarmatka888
А було вказано про 40 грн?
Якщо ж було, то який тут аферизм?

Такі термінали стоять повсюди в ЦНАПах, СЦ МВС , держ. лікарнях де надаються платні послуги, і так далі. Всюди комса 50 +- грн. Багато, але завжди є альтернатива , сплатити зі смартфону і знайти де роздрукувати пратіжку. Якщо є час і не хочеться переплачувати.
Hotab
 
Повідомлень: 16054
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
АФЕРИСТИ! (2)
01.09.2025 06:12
Sense Bank (14777)
01.09.2025 02:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.