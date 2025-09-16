RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна готує стратегію
повернення громадян з-за кордону

Україна готує стратегію повернення громадян з-за кордону
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:29

Україна готує стратегію повернення громадян з-за кордону

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону.

Дивися повний текст
Україна готує стратегію повернення громадян з-за кордону
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100605
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:29

Україні нема куди грощі тратити ? як на те щоб думати як вернути ( ухилянтів) думайте як України спасти це 1. А коли ЄС перестани платити та давати житло всі приїдуть ))
buddyangel_vv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 31.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
R2 » П'ят 10 жов, 2025 14:07
5 616
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 01:35
dushyn_sergei
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
R2 » П'ят 26 вер, 2025 19:21
1 346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 19:21
salvydas
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян... 1, 2
R2 » Вів 16 вер, 2025 12:19
13 1937
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 22:06
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15145)
27.10.2025 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.