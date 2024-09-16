|
|
|
Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Розглянули два варіанти
У цій статті Finance.ua вирішив зібрати думки експертів, досвід інших країн та своє особисте бачення ймовірного розвитку економіки у післявоєнні часи саме для звичайних українців.
Дивися повний текст Коли війна закінчиться: сценарії розвитку економіки країни
-
D2
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:09
Будь ласка, поважайте своїх читачів і хоча б вичитуйте, що нагерував вам ШІ. Бо з-за кількох помилок повністю втрачається довіра до всього викладеного. Як і до ресурсу в цілому.
Приклади:
1. "Впродовж десяти наступних років ВВП країни збільшився вдесятеро — від 218 до 521 млрд доларів"
2. "Впродовж 20 років (2002−24 рр.) на розвиток польської економіки ЄС скерував 175 млрд євро.
Утім, ЄС досить нерівномірно вкладає кошти у різні країни. Про цей негативний досвід нам каже приклад Греції. Так, за період з 2008 до 2015 року Європейська Спільнота скерувала до цієї країни 300 млрд доларів."
З написаного виходить, що 300 млрд. для Греції за 7 років є значно гіршим, ніж 175 млрд. для Польщі за 20 років. Хоча твердження "Впродовж 20 років (2002−24 рр.)" теж сумнівне, це або 21 рік(якщо не включати крайні роки), або 23 (якщо включати), або 22(самий очевидний, отриманий відніманням, останній рік не входить). Но точно не 20. Широковідомо, що у АІ проблеми з математикою.
В цілому немає бажання читати статті, які нагаліціонував АІ. Ви би їх хоча би маркували, щоб читачі на гаяли свого часу. Особливо такі великі, з типу "аналітикою".
-
quantum
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:49
quantum
Вітаю!
Дуже дякую за ваш коментар, ми його врахували.
Щодо Греції, то малося на увазі, що Польща більша за населенням , ніж Греція у декілька разів, а отримала набагато менше, ніж Греція. Негативний досвід мався на увазі не для Греції, а для країн ЄС, для тієї ж Польщі. Що за більше, ніж 20 років вона отримала набагато менше, ніж Греція впродовж 7 років.
-
a_surkov
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 02.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 15 жов, 2025 23:54
він бачить чітко два сценарії повоєнного розвитку України.
Оптимістичний — коли наша держава дуже скоро стане повноправним членом Європейського союзу з великими подальшими інвестиційними та економічними перспективами сталого розвитку. Та песимістичний — коли такого не станеться і наша економіка стане депресивною впродовж багатьох років, а звичайні українці житимуть у великій фінансовій скруті.
А почему так мало вариантов?
Могут же в ЕС не принять, но прилетят инопланетяне и принесут сюда мир и процветание. Несколько фантастичный, но менее сказочный. чем первый вариант. Поэтому тоже достоин рассмотрения. Ну хотя бы классификации позитивный он или всё таки тоже негативный
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6039
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 745 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|