Finance.ua: Картки з кешбеком

Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41
Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:03
Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:45
Тася Вери кард, Альянс, если через внешние ресурсы (не в приложении)
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:29
Chicheva
ну, то звісно так, що не в додатку, якщо кому буде корисно, ще дає ЮнексБанк, але ж їхня програма лояльності зі згоранням бонусів, якщо не вивів за 180 днів та 1% зовсім не приваблива
Додано: Чет 01 січ, 2026 19:52
Додано: Нед 01 лют, 2026 13:51
Пробігся по кеш бекам , те що я побачив , то з моїми не співпадає чомусь, наприклад Райф: продукти 1/0.3%, кафе 5/1%, таксі 8/4%, доступні ціни 3/1,5%.
Пумб: взагалі немає спорт і фітнес, аптеки 1,5/1,5%, кафе і ресторани 1,5/0,75%, 0дяг і взуття 3/1%.
Це саме по цим 2м банкам і саме ці розділи , по іншим не знаю
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:03
Приват знову непогано з привітами, але знову на 1% менше як попереднього місяця.
