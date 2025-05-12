RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Субсидії: ПФУ нагадав, що
треба зробити до 1 жовтня

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:43

Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня

Пропонуємо до обговорення:
До 1 жовтня українцям, які отримують житлову субсидію, необхідно оновити інформацію про своє домогосподарство, якщо в ньому відбулися зміни.

Дивися повний текст
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 22:43

Да в ваших сайтах нічого не робить. Подивитися на електронний кабінет. Ви так робите? Де є ваші оператори? Тягнуть тількі кредіт.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

