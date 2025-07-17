RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Угорщина не відмовиться від
російської нафти попри...

Угорщина не відмовиться від російської нафти попри...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:35

Угорщина не відмовиться від російської нафти попри...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу Білого дому до союзників у НАТО припинити закупівлю російської нафти.

Угорщина не відмовиться від російської нафти попри вимогу США — Сійярто
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:35

то треба їх умовити дронами від Мадяра
