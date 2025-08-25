|
|
Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:01
Пропонуємо до обговорення:
Хоча багато молодих людей продовжують виїжджати до Польщі, значна частина вже повертається додому. У вересні темпи повернення до України зросли більш ніж у 3,5 раза порівняно з серпнем.
Дивися повний текст Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100584
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:02
Так скільки ж повернулося? Досить вже брехати, що все чудово.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор